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Подъема не будет. Рублю не дали повода - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Подъема не будет. Рублю не дали повода
Подъема не будет. Рублю не дали повода - 13.05.2024, ПРАЙМ
Подъема не будет. Рублю не дали повода
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%, а аутсайдером... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:11+0300
2024-05-13T09:11+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
нефть
?1715580719
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%, а аутсайдером выступает рынок Индии. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром теряет 0,4%, торгуясь в районе 82,5 доллара за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на блоке важной макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по инфляции в США – публикуемые цифры окажут влияние на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики, что в свою очередь скажется на их отношении к рисковым активам. Также участникам торгов стоит обратить внимание на данные по инфляции в Германии и Еврозоне, что скажется на оценке динамики ставок в Европе. Плюс к этому, влияние на ход торгов может оказать статистика по розничным продажам и индексу цен производителей в Штатах.По итогам пятницы индекс Мосбиржи прибавил 0,5%, поднявшись до 3 450 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских бумагах на фоне ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и слабого спроса на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, в ходе сессии наш рынок может растерять большую часть роста пятницы и вернуться в район 3 420 пунктов по индексу Мосбиржи. Отметим, что закрытие ниже данной отметки может стать сигналом к углублению коррекционного снижения – в этом случае будет сформирована техническая модель "двойная вершина" с целью в районе 3 360 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань удерживают позиции у уровней закрытия предыдущей недели, торгуясь в районе 92,3, 99,5 и 12,7 рубля соответственно. В ходе торгов не ожидаем существенного изменения позиций рубля. Относительно стабильная ситуация в ценах на нефть, после того как инвесторы проигнорировали ее коррекционное снижение в рамках первых недель мая, и ожидание старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, которая начнется на следующей неделе, не дадут поводов для направленного движения национальной валюты. В результате, на наш взгляд, пара доллар/рубль в рамках сегодняшних торгов удержит позиции в середине диапазона 90 – 95 рублей. При этом сам данный коридор останется актуальным для американской валюты, как минимум, до конца месяца.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, нефть
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Нефть
09:11 13.05.2024
 

Подъема не будет. Рублю не дали повода

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%, а аутсайдером выступает рынок Индии. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром теряет 0,4%, торгуясь в районе 82,5 доллара за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на блоке важной макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по инфляции в США – публикуемые цифры окажут влияние на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики, что в свою очередь скажется на их отношении к рисковым активам. Также участникам торгов стоит обратить внимание на данные по инфляции в Германии и Еврозоне, что скажется на оценке динамики ставок в Европе. Плюс к этому, влияние на ход торгов может оказать статистика по розничным продажам и индексу цен производителей в Штатах.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи прибавил 0,5%, поднявшись до 3 450 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских бумагах на фоне ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и слабого спроса на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, в ходе сессии наш рынок может растерять большую часть роста пятницы и вернуться в район 3 420 пунктов по индексу Мосбиржи. Отметим, что закрытие ниже данной отметки может стать сигналом к углублению коррекционного снижения – в этом случае будет сформирована техническая модель "двойная вершина" с целью в районе 3 360 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань удерживают позиции у уровней закрытия предыдущей недели, торгуясь в районе 92,3, 99,5 и 12,7 рубля соответственно. В ходе торгов не ожидаем существенного изменения позиций рубля. Относительно стабильная ситуация в ценах на нефть, после того как инвесторы проигнорировали ее коррекционное снижение в рамках первых недель мая, и ожидание старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, которая начнется на следующей неделе, не дадут поводов для направленного движения национальной валюты. В результате, на наш взгляд, пара доллар/рубль в рамках сегодняшних торгов удержит позиции в середине диапазона 90 – 95 рублей. При этом сам данный коридор останется актуальным для американской валюты, как минимум, до конца месяца.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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