https://1prime.ru/20240513/analitika-848098551.html

Подъема не будет. Рублю не дали повода

Подъема не будет. Рублю не дали повода - 13.05.2024, ПРАЙМ

Подъема не будет. Рублю не дали повода

Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%, а аутсайдером... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T09:11+0300

2024-05-13T09:11+0300

2024-05-13T09:11+0300

мнения аналитиков

индекс мосбиржи

курсы валют

нефть

?1715580719

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%, а аутсайдером выступает рынок Индии. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром теряет 0,4%, торгуясь в районе 82,5 доллара за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на блоке важной макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по инфляции в США – публикуемые цифры окажут влияние на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики, что в свою очередь скажется на их отношении к рисковым активам. Также участникам торгов стоит обратить внимание на данные по инфляции в Германии и Еврозоне, что скажется на оценке динамики ставок в Европе. Плюс к этому, влияние на ход торгов может оказать статистика по розничным продажам и индексу цен производителей в Штатах.По итогам пятницы индекс Мосбиржи прибавил 0,5%, поднявшись до 3 450 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских бумагах на фоне ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и слабого спроса на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, в ходе сессии наш рынок может растерять большую часть роста пятницы и вернуться в район 3 420 пунктов по индексу Мосбиржи. Отметим, что закрытие ниже данной отметки может стать сигналом к углублению коррекционного снижения – в этом случае будет сформирована техническая модель "двойная вершина" с целью в районе 3 360 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань удерживают позиции у уровней закрытия предыдущей недели, торгуясь в районе 92,3, 99,5 и 12,7 рубля соответственно. В ходе торгов не ожидаем существенного изменения позиций рубля. Относительно стабильная ситуация в ценах на нефть, после того как инвесторы проигнорировали ее коррекционное снижение в рамках первых недель мая, и ожидание старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, которая начнется на следующей неделе, не дадут поводов для направленного движения национальной валюты. В результате, на наш взгляд, пара доллар/рубль в рамках сегодняшних торгов удержит позиции в середине диапазона 90 – 95 рублей. При этом сам данный коридор останется актуальным для американской валюты, как минимум, до конца месяца.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Богдан Зварич https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

Богдан Зварич https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Богдан Зварич https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, нефть