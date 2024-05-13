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В России резко подорожал кроссовер Aurus Komendant, пишет СМИ - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В России резко подорожал кроссовер Aurus Komendant, пишет СМИ
В России резко подорожал кроссовер Aurus Komendant, пишет СМИ - 13.05.2024, ПРАЙМ
В России резко подорожал кроссовер Aurus Komendant, пишет СМИ
У россиян появилась возможность приобрести обновленную версию внедорожника Aurus Komendant 2024 года, но купить такие автомобили можно только по прдзаказу и за... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T16:58+0300
2024-05-13T16:59+0300
россия
авторынок рф
aurus
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. У россиян появилась возможность приобрести обновленную версию внедорожника Aurus Komendant 2024 года, но купить такие автомобили можно только по прдзаказу и за существенную сумму, сообщает издание "Автоновости дня"Так, сообщается, что местные автомобильные диллеры просят за подобные автомобили более 50 миллионов рублей, в то вреям как прошлогодние Aurus сейчас можно найти за порядка 48 миллионов. Отмчеается, что первоначальная стоимость внедорожника составляла около 34 миллионов рублей. Более того, подсчитано, что с каждым обновлением прайса фиксировали удорожание на несколько миллионов рублей.
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россия, авторынок рф, aurus
РОССИЯ, авторынок РФ, Aurus
16:58 13.05.2024 (обновлено: 16:59 13.05.2024)
 
В России резко подорожал кроссовер Aurus Komendant, пишет СМИ

Российский внедорожник Aurus Komendant 2024 стоит более 50 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоссийский автомобиль Aurus
Российский автомобиль Aurus - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. У россиян появилась возможность приобрести обновленную версию внедорожника Aurus Komendant 2024 года, но купить такие автомобили можно только по прдзаказу и за существенную сумму, сообщает издание "Автоновости дня"
Так, сообщается, что местные автомобильные диллеры просят за подобные автомобили более 50 миллионов рублей, в то вреям как прошлогодние Aurus сейчас можно найти за порядка 48 миллионов.
Отмчеается, что первоначальная стоимость внедорожника составляла около 34 миллионов рублей. Более того, подсчитано, что с каждым обновлением прайса фиксировали удорожание на несколько миллионов рублей.
 
РОССИЯавторынок РФAurus
 
 
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