https://1prime.ru/20240513/avtodor-848105851.html
"Автодор" предложил инвесторам краткосрочные биржевые облигации
"Автодор" предложил инвесторам краткосрочные биржевые облигации - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Автодор" предложил инвесторам краткосрочные биржевые облигации
Государственная компания "Автодор" в понедельник предложила инвесторам краткосрочные биржевые облигации объемом 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:08+0300
2024-05-13T12:08+0300
2024-05-13T12:09+0300
россия
автодор
облигации
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" в понедельник предложила инвесторам краткосрочные биржевые облигации объемом 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки на облигации компания собирала с 11.30 до 12.00 мск. Компания собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-005P-07 с погашением через месяц и одним купонным периодом. Ориентир по ставке купона - не более 16,38% годовых. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 мая. Агент по размещению - "Московский кредитный банк".
https://1prime.ru/20240428/avtotor-847795606.html
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россия, автодор, облигации
РОССИЯ, Автодор, Облигации
"Автодор" предложил инвесторам краткосрочные биржевые облигации
"Автодор" предложил инвесторам краткосрочные облигации объемом 4 млрд рублей
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" в понедельник предложила инвесторам краткосрочные биржевые облигации объемом 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации компания собирала с 11.30 до 12.00 мск.
Компания собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-005P-07 с погашением через месяц и одним купонным периодом. Ориентир по ставке купона - не более 16,38% годовых. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 мая.
Агент по размещению - "Московский кредитный банк".
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