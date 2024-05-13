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"Автодор" предложил инвесторам краткосрочные биржевые облигации

"Автодор" предложил инвесторам краткосрочные биржевые облигации - 13.05.2024, ПРАЙМ

"Автодор" предложил инвесторам краткосрочные биржевые облигации

Государственная компания "Автодор" в понедельник предложила инвесторам краткосрочные биржевые облигации объемом 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T12:08+0300

2024-05-13T12:08+0300

2024-05-13T12:09+0300

россия

автодор

облигации

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" в понедельник предложила инвесторам краткосрочные биржевые облигации объемом 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки на облигации компания собирала с 11.30 до 12.00 мск. Компания собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-005P-07 с погашением через месяц и одним купонным периодом. Ориентир по ставке купона - не более 16,38% годовых. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 мая. Агент по размещению - "Московский кредитный банк".

https://1prime.ru/20240428/avtotor-847795606.html

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россия, автодор, облигации