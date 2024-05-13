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ВТБ назвал число кредитов на строительство частных домов

ВТБ назвал число кредитов на строительство частных домов - 13.05.2024, ПРАЙМ

ВТБ назвал число кредитов на строительство частных домов

Выдачи ипотеки на строительство частных домов в России по итогам 2024 года достигнут рекордного 1 триллиона рублей, что почти в два раза больше прошлогоднего... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T12:23+0300

2024-05-13T12:23+0300

2024-05-13T12:23+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки на строительство частных домов в России по итогам 2024 года достигнут рекордного 1 триллиона рублей, что почти в два раза больше прошлогоднего результата, следует из сообщения ВТБ. "В прошлом году объем выдач кредитов на загородную недвижимость в России вырос более чем на 70%, до 822 миллиардов рублей. Из них свыше 65% заемщики получили на индивидуальное строительство. В этом году только на цели ИЖС мы прогнозируем рост продаж до 1 триллиона, что станет новым рекордом", - приводится в сообщении заявление начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина. По оценке ВТБ, по итогам четырех месяцев россияне получили на покупку и строительство индивидуальных домов более 290 миллиардов рублей. Это на 12% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За счет более низких ставок в основном ипотеку на загородную недвижимость клиенты оформляют по госпрограммам, доля которых в структуре выдач растет. В апреле уже почти 60% клиентов ВТБ провели сделки на льготных условиях против 13% годом ранее, рассказали в пресс-службе. Средний размер одного кредита на загородную недвижимость составил по итогам апреля 5,8 миллиона рублей – на 200 тысяч больше, чем в начале года, но примерно на 930 тысяч меньше, чем в прошлогоднем апреле.

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