https://1prime.ru/20240513/bank-848106617.html
ВТБ назвал число кредитов на строительство частных домов
ВТБ назвал число кредитов на строительство частных домов - 13.05.2024, ПРАЙМ
ВТБ назвал число кредитов на строительство частных домов
Выдачи ипотеки на строительство частных домов в России по итогам 2024 года достигнут рекордного 1 триллиона рублей, что почти в два раза больше прошлогоднего... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:23+0300
2024-05-13T12:23+0300
2024-05-13T12:23+0300
экономика
россия
втб
банки
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки на строительство частных домов в России по итогам 2024 года достигнут рекордного 1 триллиона рублей, что почти в два раза больше прошлогоднего результата, следует из сообщения ВТБ. "В прошлом году объем выдач кредитов на загородную недвижимость в России вырос более чем на 70%, до 822 миллиардов рублей. Из них свыше 65% заемщики получили на индивидуальное строительство. В этом году только на цели ИЖС мы прогнозируем рост продаж до 1 триллиона, что станет новым рекордом", - приводится в сообщении заявление начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина. По оценке ВТБ, по итогам четырех месяцев россияне получили на покупку и строительство индивидуальных домов более 290 миллиардов рублей. Это на 12% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За счет более низких ставок в основном ипотеку на загородную недвижимость клиенты оформляют по госпрограммам, доля которых в структуре выдач растет. В апреле уже почти 60% клиентов ВТБ провели сделки на льготных условиях против 13% годом ранее, рассказали в пресс-службе. Средний размер одного кредита на загородную недвижимость составил по итогам апреля 5,8 миллиона рублей – на 200 тысяч больше, чем в начале года, но примерно на 930 тысяч меньше, чем в прошлогоднем апреле.
https://1prime.ru/20240512/ipoteka-848088750.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_135:0:2764:1972_1920x0_80_0_0_b06eff9bf46d6bdd758107d3338f649b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, банки, новости
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Банки, Новости
ВТБ назвал число кредитов на строительство частных домов
ВТБ: банки России выдадут один трлн руб ипотеки на строительство частных домов
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки на строительство частных домов в России по итогам 2024 года достигнут рекордного 1 триллиона рублей, что почти в два раза больше прошлогоднего результата, следует из сообщения ВТБ.
"В прошлом году объем выдач кредитов на загородную недвижимость в России вырос более чем на 70%, до 822 миллиардов рублей. Из них свыше 65% заемщики получили на индивидуальное строительство. В этом году только на цели ИЖС мы прогнозируем рост продаж до 1 триллиона, что станет новым рекордом", - приводится в сообщении заявление начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина.
По оценке ВТБ, по итогам четырех месяцев россияне получили на покупку и строительство индивидуальных домов более 290 миллиардов рублей. Это на 12% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
За счет более низких ставок в основном ипотеку на загородную недвижимость клиенты оформляют по госпрограммам, доля которых в структуре выдач растет. В апреле уже почти 60% клиентов ВТБ провели сделки на льготных условиях против 13% годом ранее, рассказали в пресс-службе.
Средний размер одного кредита на загородную недвижимость составил по итогам апреля 5,8 миллиона рублей – на 200 тысяч больше, чем в начале года, но примерно на 930 тысяч меньше, чем в прошлогоднем апреле.
Хуснуллин рассказал о планах на отдельные виды льготной ипотеки