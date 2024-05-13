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Суд ограничил корпоративные права кипрского владельца Альфа-банка - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Суд ограничил корпоративные права кипрского владельца Альфа-банка
Суд ограничил корпоративные права кипрского владельца Альфа-банка - 13.05.2024, ПРАЙМ
Суд ограничил корпоративные права кипрского владельца Альфа-банка
Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права кипрской ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк,... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:01+0300
2024-05-13T13:01+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права кипрской ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк, крупнейший частный банк в России. "Иск удовлетворить полностью", - сказано в карточке дела. Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы избежать разглашения коммерческой тайны. Ранее суд принял аналогичное решение в отношении в отношении кипрской Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг", контролирующем крупного российского страховщика "АльфаСтрахование". Ведомство ранее заявило, что со стороны владельцев "АБ Холдинга" и ООО "ЮНС-Холдинг" в условиях антироссийских санкций совершаются действия, которые препятствуют деятельности Альфа-банка и одной из крупнейших в стране страховых организаций – АО "АльфаСтрахование". Минфин обратился в суд "в целях пресечения таких противоправных действий (бездействия)". В августе в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Текущей весной правительство РФ включило компании "АБ Холдинг" и "ЮНС-Холдинг", контролирующие Альфа-банк и "АльфаСтрахование", в перечень экономически значимых организаций, предоставив таким образом Минфину право через суд потребовать приостановления корпоративных прав иностранных холдингов в отношении этих компаний. Как ранее пояснил Минфин, приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг" позволит исключить препятствия для деятельности этих организаций, а также АО "Альфа-банк" и АО "АльфаСтрахование" на российском финансовом рынке.
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РОССИЯ, Новости, Альфа-банк, Новости
13:01 13.05.2024
 
Суд ограничил корпоративные права кипрского владельца Альфа-банка

Арбитражный суд ограничил корпоративные права кипрского владельца Альфа-банка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска офиса "Альфа-банка"
Вывеска офиса Альфа-банка - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права кипрской ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк, крупнейший частный банк в России.
"Иск удовлетворить полностью", - сказано в карточке дела. Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы избежать разглашения коммерческой тайны. Ранее суд принял аналогичное решение в отношении в отношении кипрской Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг", контролирующем крупного российского страховщика "АльфаСтрахование".
Ведомство ранее заявило, что со стороны владельцев "АБ Холдинга" и ООО "ЮНС-Холдинг" в условиях антироссийских санкций совершаются действия, которые препятствуют деятельности Альфа-банка и одной из крупнейших в стране страховых организаций – АО "АльфаСтрахование". Минфин обратился в суд "в целях пресечения таких противоправных действий (бездействия)".
В августе в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
Текущей весной правительство РФ включило компании "АБ Холдинг" и "ЮНС-Холдинг", контролирующие Альфа-банк и "АльфаСтрахование", в перечень экономически значимых организаций, предоставив таким образом Минфину право через суд потребовать приостановления корпоративных прав иностранных холдингов в отношении этих компаний.
Как ранее пояснил Минфин, приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг" позволит исключить препятствия для деятельности этих организаций, а также АО "Альфа-банк" и АО "АльфаСтрахование" на российском финансовом рынке.
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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