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Число погибших при обстрелах Белгорода в воскресенье достигло 19 человек

Число погибших при обстрелах Белгорода в воскресенье достигло 19 человек - 13.05.2024, ПРАЙМ

Число погибших при обстрелах Белгорода в воскресенье достигло 19 человек

После обстрела ВСУ Белгорода в воскресенье погибли девятнадцать человек, а также погибла раненая 11 мая женщина, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T08:50+0300

2024-05-13T08:50+0300

2024-05-13T09:44+0300

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БЕЛГОРОД, 13 мая - ПРАЙМ. После обстрела ВСУ Белгорода в воскресенье погибли девятнадцать человек, а также погибла раненая 11 мая женщина, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.Ранее в воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.В своем сообщении Гладков отметил, что подавляющая часть завалов на улице Щорса уже разобрана. На текущий момент из-под них извлечены тела пятнадцати человек.Кроме того, как отметил губернатор, в местных больницах остаются еще одинадцать пострадавших после трагедии. Кроме того, по его словам, 36 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР), остальные жители смогли остаться у родственников.13 мая состоится заседание оперативного штаба Белгорода, в ходе которого власти рассмотрят меры поддержки пострадавшим.

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