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В Белгороде заявили о сохранении угрозы обрушения поврежденного дома - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В Белгороде заявили о сохранении угрозы обрушения поврежденного дома
В Белгороде заявили о сохранении угрозы обрушения поврежденного дома - 13.05.2024, ПРАЙМ
В Белгороде заявили о сохранении угрозы обрушения поврежденного дома
Подвергшийся атаке ВСУ многоэтажный дом в Белгороде все еще находится под угрозой обрушения, рассказала министр строительства Белгородской области Оксана... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T10:26+0300
2024-05-13T10:30+0300
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 мая – ПРАЙМ. Подвергшийся атаке ВСУ многоэтажный дом в Белгороде все еще находится под угрозой обрушения, рассказала министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина."Оксана Петровна, по стабилизации конструкции… Там же все равно угроза обрушения есть?" - поговорил к Козлитиной губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания 13 мая, на что она ответила, что угроза полного обрушения дома все еще сохраняется.Трансляция встречи велась в акаунтах социальных сетей губернатора.Ранее в воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.В понедельник 13 мая Гладков сообщил, после обстрела ВСУ в воскресенье погибли девятнадцать человек, еще одинадцать пострадавших остаются в больницах города.
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россия, белгород, всу, украина
Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, ВСУ, УКРАИНА
10:26 13.05.2024 (обновлено: 10:30 13.05.2024)
 
В Белгороде заявили о сохранении угрозы обрушения поврежденного дома

Власти Белгородской области: угроза обрушения поврежденного от взрыва дома сохраняется

© РИА Новости . Павел Колядин | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Павел Колядин
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БЕЛГОРОД, 13 мая – ПРАЙМ. Подвергшийся атаке ВСУ многоэтажный дом в Белгороде все еще находится под угрозой обрушения, рассказала министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.
"Оксана Петровна, по стабилизации конструкции… Там же все равно угроза обрушения есть?" - поговорил к Козлитиной губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания 13 мая, на что она ответила, что угроза полного обрушения дома все еще сохраняется.
Трансляция встречи велась в акаунтах социальных сетей губернатора.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
Число погибших при обстрелах Белгорода в воскресенье достигло 19 человек
08:50
Ранее в воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
В понедельник 13 мая Гладков сообщил, после обстрела ВСУ в воскресенье погибли девятнадцать человек, еще одинадцать пострадавших остаются в больницах города.
 
ПроисшествияРОССИЯБЕЛГОРОДВСУУКРАИНА
 
 
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