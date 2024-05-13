https://1prime.ru/20240513/belousov-848114152.html

"Чрезвычайно тревожно". В Германии сделали важное заявление о Белоусове

"Чрезвычайно тревожно". В Германии сделали важное заявление о Белоусове - 13.05.2024, ПРАЙМ

"Чрезвычайно тревожно". В Германии сделали важное заявление о Белоусове

Россия, предложив кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, послала Западу жесткий сигнал. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T15:42+0300

2024-05-13T15:42+0300

2024-05-13T15:42+0300

кабмин

андрей белоусов

германия

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия, предложив кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, послала Западу жесткий сигнал. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.Андрей Белоусов ранее занимал должность первого вице-премьера. Президент Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить его главой Минобороны."Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада", - пишет газета.По мнению издания, такая перестановка показывает на решение Москвы сделать ставку на перевооружение, а также адаптациюроссийской экономики к длительному конфликту.

https://1prime.ru/20240513/zyuganov-848113346.html

германия

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андрей белоусов, германия