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"Чрезвычайно тревожно". В Германии сделали важное заявление о Белоусове - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"Чрезвычайно тревожно". В Германии сделали важное заявление о Белоусове
"Чрезвычайно тревожно". В Германии сделали важное заявление о Белоусове - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Чрезвычайно тревожно". В Германии сделали важное заявление о Белоусове
Россия, предложив кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, послала Западу жесткий сигнал. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:42+0300
2024-05-13T15:42+0300
кабмин
андрей белоусов
германия
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия, предложив кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, послала Западу жесткий сигнал. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.Андрей Белоусов ранее занимал должность первого вице-премьера. Президент Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить его главой Минобороны."Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада", - пишет газета.По мнению издания, такая перестановка показывает на решение Москвы сделать ставку на перевооружение, а также адаптациюроссийской экономики к длительному конфликту.
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андрей белоусов, германия
Кабмин, Андрей Белоусов, ГЕРМАНИЯ
15:42 13.05.2024
 
"Чрезвычайно тревожно". В Германии сделали важное заявление о Белоусове

BZ: назначение Белоусова главой МО станет тревожным знаком для Запада

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкВице-премьер Андрей Белоусов
Вице-премьер Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия, предложив кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, послала Западу жесткий сигнал. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.
Андрей Белоусов ранее занимал должность первого вице-премьера. Президент Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить его главой Минобороны.
"Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада", - пишет газета.
По мнению издания, такая перестановка показывает на решение Москвы сделать ставку на перевооружение, а также адаптациюроссийской экономики к длительному конфликту.
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