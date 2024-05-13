https://1prime.ru/20240513/benzin-848117658.html

Новак рассказал, когда в России обсудят снятие запрета на экспорт бензина

Новак рассказал, когда в России обсудят снятие запрета на экспорт бензина - 13.05.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал, когда в России обсудят снятие запрета на экспорт бензина

Новое правительство обсудит снятие запрета на экспорт бензина из России после того, как оно будет сформировано, сказал журналистам ио вице-премьера Александр... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T17:04+0300

2024-05-13T17:04+0300

2024-05-13T17:05+0300

энергетика

александр новак

бензин

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Новое правительство обсудит снятие запрета на экспорт бензина из России после того, как оно будет сформировано, сказал журналистам ио вице-премьера Александр Новак."Дождемся назначения всех министров, формирования правительства, тогда встретимся с коллегами и это обсудим", - ответил Новак на вопрос, есть ли вероятность снятия запрета в мае.Новак в начале мая говорил, что правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период. Введен запрет был для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса на срок с 1 марта по 31 августа.Госдума ранее в понедельник утвердила Новака вице-премьером. После окончания заседания в разговоре с журналистами он предположил, что после формирования правительства продолжит курировать ОПЕК+. "Сейчас распределение полномочий будет утверждаться председателем правительства. Учитывая, что топливно-энергетический комплекс, предполагается, что я продолжу курировать, тогда будем заниматься, безусловно, и продолжать ОПЕК+", - сказал он.

https://1prime.ru/20240513/zyuganov--848113791.html

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александр новак, бензин