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Новак рассказал, когда в России обсудят снятие запрета на экспорт бензина - 13.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240513/benzin-848117658.html
Новак рассказал, когда в России обсудят снятие запрета на экспорт бензина
Новак рассказал, когда в России обсудят снятие запрета на экспорт бензина - 13.05.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал, когда в России обсудят снятие запрета на экспорт бензина
Новое правительство обсудит снятие запрета на экспорт бензина из России после того, как оно будет сформировано, сказал журналистам ио вице-премьера Александр... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T17:04+0300
2024-05-13T17:05+0300
энергетика
александр новак
бензин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Новое правительство обсудит снятие запрета на экспорт бензина из России после того, как оно будет сформировано, сказал журналистам ио вице-премьера Александр Новак."Дождемся назначения всех министров, формирования правительства, тогда встретимся с коллегами и это обсудим", - ответил Новак на вопрос, есть ли вероятность снятия запрета в мае.Новак в начале мая говорил, что правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период. Введен запрет был для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса на срок с 1 марта по 31 августа.Госдума ранее в понедельник утвердила Новака вице-премьером. После окончания заседания в разговоре с журналистами он предположил, что после формирования правительства продолжит курировать ОПЕК+. "Сейчас распределение полномочий будет утверждаться председателем правительства. Учитывая, что топливно-энергетический комплекс, предполагается, что я продолжу курировать, тогда будем заниматься, безусловно, и продолжать ОПЕК+", - сказал он.
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александр новак, бензин
Энергетика, Александр Новак, Бензин
17:04 13.05.2024 (обновлено: 17:05 13.05.2024)
 
Новак рассказал, когда в России обсудят снятие запрета на экспорт бензина

Новак: снятие запрета на экспорт бензина из РФ обсудят после формирования правительства

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Новое правительство обсудит снятие запрета на экспорт бензина из России после того, как оно будет сформировано, сказал журналистам ио вице-премьера Александр Новак.
"Дождемся назначения всех министров, формирования правительства, тогда встретимся с коллегами и это обсудим", - ответил Новак на вопрос, есть ли вероятность снятия запрета в мае.
Новак в начале мая говорил, что правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период. Введен запрет был для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса на срок с 1 марта по 31 августа.
Госдума ранее в понедельник утвердила Новака вице-премьером. После окончания заседания в разговоре с журналистами он предположил, что после формирования правительства продолжит курировать ОПЕК+. "Сейчас распределение полномочий будет утверждаться председателем правительства. Учитывая, что топливно-энергетический комплекс, предполагается, что я продолжу курировать, тогда будем заниматься, безусловно, и продолжать ОПЕК+", - сказал он.
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ЭнергетикаАлександр НовакБензин
 
 
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