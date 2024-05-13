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В отсутствие ресурсов России Макрон призвал пересмотреть бизнес-модель ЕС

В отсутствие ресурсов России Макрон призвал пересмотреть бизнес-модель ЕС - 13.05.2024, ПРАЙМ

В отсутствие ресурсов России Макрон призвал пересмотреть бизнес-модель ЕС

Бизнес-модель Евросоюза устарела, блоку стоит ее пересмотреть, признал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью агентству Bloomberg. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T22:49+0300

2024-05-13T22:49+0300

2024-05-13T22:49+0300

франция

эммануэль макрон

бизнес

ес

энергоресурсы

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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бизнес-модель Евросоюза устарела, блоку стоит ее пересмотреть, признал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью агентству Bloomberg."Нам придется полностью перезапустить нашу бизнес-модель... Когда я рассматриваю Европу и особенно ЕС в целом, но это справедливо и для Соединенного Королевства, у нас есть проблема с точки зрения бизнес-модели. Почему? Потому что у нас была дешевая энергия благодаря России, производство благодаря странам Центральной и Восточной Европы с довольно низкими затратами, рынок для экспорта - Китай и геополитический зонтик - США. Эти столпы теперь полностью пересматриваются, полностью, и они более не действительны. Поэтому нам приходится изобретать заново", — отметил он.Макрон уточнил, что альянсу нужно быть более инновационным, создавать больше рабочих мест, развивать сферу электроэнергетики и отметил важность инвестиций на основе общего бюджета.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Отечественная экономика адаптировалась под ограничения, а на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.В данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет санкций против России. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая Германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.

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франция, эммануэль макрон, бизнес, ес, энергоресурсы