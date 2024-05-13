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Патрушев поблагодарил Совет безопасности за совместную работу - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Патрушев поблагодарил Совет безопасности за совместную работу
Патрушев поблагодарил Совет безопасности за совместную работу - 13.05.2024, ПРАЙМ
Патрушев поблагодарил Совет безопасности за совместную работу
Николай Патрушев поблагодарил Совет безопасности России за защиту страны, указали в пресс-службе организации. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T16:08+0300
2024-05-13T16:09+0300
кабмин
совет безопасности рф
благодарность
николай патрушев
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Николай Патрушев поблагодарил Совет безопасности России за защиту страны, указали в пресс-службе организации."Николай Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совета безопасности РФ за совместную работу и отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности", — сообщается в заявлении.Ранее отмечалось, что новым секретарем СБ назначен Сергей Шойгу, Патрушев переходит на другую работу. Его новая должность будет опубликована позже.Генерал армии, Герой России Николай Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности России с 12 мая 2008 года.
https://1prime.ru/20240513/patrushev-848105213.html
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совет безопасности рф, благодарность, николай патрушев
Кабмин, Совет безопасности РФ, Благодарность, Николай Патрушев
16:08 13.05.2024 (обновлено: 16:09 13.05.2024)
 
Патрушев поблагодарил Совет безопасности за совместную работу

Патрушев поблагодарил совместную работу СБ на благо нацбезопасности России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Николай Патрушев поблагодарил Совет безопасности России за защиту страны, указали в пресс-службе организации.
"Николай Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совета безопасности РФ за совместную работу и отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности", — сообщается в заявлении.
Ранее отмечалось, что новым секретарем СБ назначен Сергей Шойгу, Патрушев переходит на другую работу. Его новая должность будет опубликована позже.
Генерал армии, Герой России Николай Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности России с 12 мая 2008 года.
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КабминСовет безопасности РФБлагодарностьНиколай Патрушев
 
 
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