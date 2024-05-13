https://1prime.ru/20240513/defolt-848105328.html

"В той же лодке". Легендарный аналитик назвал дату краха Запада

"В той же лодке". Легендарный аналитик назвал дату краха Запада - 13.05.2024, ПРАЙМ

"В той же лодке". Легендарный аналитик назвал дату краха Запада

Соединенные Штаты могут объявить дефолт уже в 2025 году, но, вероятнее, в 2027-м, заявил в интервью порталу USAWatchdog легендарный аналитик финансовых и... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T11:58+0300

2024-05-13T11:58+0300

2024-05-13T12:02+0300

сша

европа

дефолт

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg

МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут объявить дефолт уже в 2025 году, но, вероятнее, в 2027-м, заявил в интервью порталу USAWatchdog легендарный аналитик финансовых и геополитических циклов Мартин Армстронг."Я думаю, что США могут объявить дефолт по своему долгу уже в 2025 году, но, вероятнее, в 2027 году… Европа в той же лодке. Япония тоже", - заявил аналитик.Более того, чтобы объявить дефолт, Западу, по утверждению Армстронга, понадобился конфликт на Украине, а в дальнейшем понадобится и его расширение или даже другая война."Вот почему им (США, Европе, Японии – прим. ред.) нужна война. Они думают, что развязывание войны – это предлог для дефолта по долгу. Они просто не будут платить Китаю", - пояснил аналитик.При этом он выразил уверенность, что всю вину Запад обязательно переложит на Россию."Если они (США – прим. ред.) попытаются продать свой долг – удачи. Мы его не погашаем. То же самое происходит в Европе. Итак, как только это произойдет, вы вступаете в войну, и это их оправдание всему этому долговому краху, который уничтожает пенсии и т.д. Тогда они могут обвинить Путина", - сказал Армстронг.По его словам, сегодняшняя ситуация напоминает то, что делал Джо Байден, прежде назвать рост цен в США "путинской инфляцией".

https://1prime.ru/20240508/frs-848024941.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, европа, дефолт