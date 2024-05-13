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"В той же лодке". Легендарный аналитик назвал дату краха Запада - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"В той же лодке". Легендарный аналитик назвал дату краха Запада
"В той же лодке". Легендарный аналитик назвал дату краха Запада - 13.05.2024, ПРАЙМ
"В той же лодке". Легендарный аналитик назвал дату краха Запада
Соединенные Штаты могут объявить дефолт уже в 2025 году, но, вероятнее, в 2027-м, заявил в интервью порталу USAWatchdog легендарный аналитик финансовых и... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T11:58+0300
2024-05-13T12:02+0300
сша
европа
дефолт
экономика
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут объявить дефолт уже в 2025 году, но, вероятнее, в 2027-м, заявил в интервью порталу USAWatchdog легендарный аналитик финансовых и геополитических циклов Мартин Армстронг."Я думаю, что США могут объявить дефолт по своему долгу уже в 2025 году, но, вероятнее, в 2027 году… Европа в той же лодке. Япония тоже", - заявил аналитик.Более того, чтобы объявить дефолт, Западу, по утверждению Армстронга, понадобился конфликт на Украине, а в дальнейшем понадобится и его расширение или даже другая война."Вот почему им (США, Европе, Японии – прим. ред.) нужна война. Они думают, что развязывание войны – это предлог для дефолта по долгу. Они просто не будут платить Китаю", - пояснил аналитик.При этом он выразил уверенность, что всю вину Запад обязательно переложит на Россию."Если они (США – прим. ред.) попытаются продать свой долг – удачи. Мы его не погашаем. То же самое происходит в Европе. Итак, как только это произойдет, вы вступаете в войну, и это их оправдание всему этому долговому краху, который уничтожает пенсии и т.д. Тогда они могут обвинить Путина", - сказал Армстронг.По его словам, сегодняшняя ситуация напоминает то, что делал Джо Байден, прежде назвать рост цен в США "путинской инфляцией".
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сша, европа, дефолт
США, ЕВРОПА, дефолт, Экономика
11:58 13.05.2024 (обновлено: 12:02 13.05.2024)
 
"В той же лодке". Легендарный аналитик назвал дату краха Запада

Аналитик Мартин Армстронг: США могут объявить дефолт 2025-м, но скорее, в 2027-м году

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут объявить дефолт уже в 2025 году, но, вероятнее, в 2027-м, заявил в интервью порталу USAWatchdog легендарный аналитик финансовых и геополитических циклов Мартин Армстронг.
"Я думаю, что США могут объявить дефолт по своему долгу уже в 2025 году, но, вероятнее, в 2027 году… Европа в той же лодке. Япония тоже", - заявил аналитик.
Более того, чтобы объявить дефолт, Западу, по утверждению Армстронга, понадобился конфликт на Украине, а в дальнейшем понадобится и его расширение или даже другая война.
"Вот почему им (США, Европе, Японии – прим. ред.) нужна война. Они думают, что развязывание войны – это предлог для дефолта по долгу. Они просто не будут платить Китаю", - пояснил аналитик.
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При этом он выразил уверенность, что всю вину Запад обязательно переложит на Россию.
"Если они (США – прим. ред.) попытаются продать свой долг – удачи. Мы его не погашаем. То же самое происходит в Европе. Итак, как только это произойдет, вы вступаете в войну, и это их оправдание всему этому долговому краху, который уничтожает пенсии и т.д. Тогда они могут обвинить Путина", - сказал Армстронг.
По его словам, сегодняшняя ситуация напоминает то, что делал Джо Байден, прежде назвать рост цен в США "путинской инфляцией".
 
ЭкономикаСШАЕВРОПАдефолт
 
 
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