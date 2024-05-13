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На Украине завели дело против депутата Госдумы по статье "госизмена" - 13.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине завели дело против депутата Госдумы по статье "госизмена"
На Украине завели дело против депутата Госдумы по статье "госизмена" - 13.05.2024, ПРАЙМ
На Украине завели дело против депутата Госдумы по статье "госизмена"
Уголовное дело завели на Украине против российского депутата, его обвинили в государственной измене. Об этом сообщила Национальная полиция Украины. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:43+0300
2024-05-13T12:43+0300
украина
госдума
госизмена
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело завели на Украине против российского депутата, его обвинили в государственной измене. Об этом сообщила Национальная полиция Украины."Следователи Нацполиции предъявили обвинение в государственной измене депутату Госдумы РФ", - сказано в публикации в Telegram-канале ведомства.В сообщении не назвали имя депутата, однако пояснили, что он родился и жил в Крыму, а в 2014 году принял участие в "захвате Верховной рады Автономной Республики".В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России.
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украина, госдума, госизмена
УКРАИНА, Госдума, госизмена
12:43 13.05.2024
 
На Украине завели дело против депутата Госдумы по статье "госизмена"

Нацполиция Украины завела дело против депутата Госдумы по статье "госизмена"

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело завели на Украине против российского депутата, его обвинили в государственной измене. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
"Следователи Нацполиции предъявили обвинение в государственной измене депутату Госдумы РФ", - сказано в публикации в Telegram-канале ведомства.
В сообщении не назвали имя депутата, однако пояснили, что он родился и жил в Крыму, а в 2014 году принял участие в "захвате Верховной рады Автономной Республики".
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России.
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УКРАИНАГосдумагосизмена
 
 
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