https://1prime.ru/20240513/dokhody-848102022.html

Нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 82,2 процента

Нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 82,2 процента - 13.05.2024, ПРАЙМ

Нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 82,2 процента

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года, по предварительной оценке, составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T10:46+0300

2024-05-13T10:46+0300

2024-05-13T10:55+0300

бюджет

россия

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года, по предварительной оценке, составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России."По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2024 года составил 11 684 млрд рублей, что на 50,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета (+37% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) – наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2024 года составил 13 168 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5% г/г. Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале-апреле 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - отмечается в сообщении.Таким образом, следует, что дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП."Нефтегазовые доходы составили 4 157 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+82,2% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за 4 квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье", - говорится в сообщении.Как уточняет Минфин, поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов."Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 7 526 млрд рублей и увеличились на 36,8% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-апреля выросли на 25,4% к уровню прошлого года (+30,7% г/г в апреле) и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера", - сообщает Минфин.В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам четырех месяцев 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечает министерство.Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-апреле 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, заключили в Минфине.

https://1prime.ru/20240512/minfin-848083061.html

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бюджет, россия