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В России составят новый реестр должников. Кто в него попадет - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В России составят новый реестр должников. Кто в него попадет
В России составят новый реестр должников. Кто в него попадет - 13.05.2024, ПРАЙМ
В России составят новый реестр должников. Кто в него попадет
Госдума одобрила во втором и третьем чтении законопроект о создании в России общедоступного реестра неплательщиков алиментов. Кто в него попадет и кому будет... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T02:02+0300
2024-05-13T02:02+0300
реестр
должники
кирилл данилов
алименты
эксклюзив
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума одобрила во втором и третьем чтении законопроект о создании в России общедоступного реестра неплательщиков алиментов. Кто в него попадет и кому будет интересно с ним ознакомиться, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Новация направлена на защиту интересов детей, которые являются основными получателями алиментов. Для многих из них это основной, а то и единственный источник доходов. Между тем, на 1 января 2023 года остаток неоконченных исполнительных производств по алиментам составлял 771,2 тысячи рублей. А всего в стране задолженность превышает 156 миллиардов рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо замыслу инициаторов законопроекта, в реестр должников по алиментным обязательствам будут включать сведения о тех, кто привлечен к административной и уголовной ответственности, а также находится в розыске. Там же должны быть данные о соответствующем судебном акте. Их будут вносить в реестр в течение пяти дней с момента поступления сведений в ФССП. Должника уведомляют в внесении или исключении из реестра в течение суток. Но покинуть “черный список” возможно лишь после полного погашения задолженности.Идея создания такого реестра не нова, отмечает Данилов. На сегодняшний день успешно функционирует сервис "Банк данных исполнительных производств", расположенный на официальном сайте ФССП России. Однако в предложенном виде реестр пригодится простым гражданам, которые смогут основательно проверить благонадежность контрагента или потенциального партнера по его личным данным.“Также реестр представляет интерес для банков и потенциальных работодателей, которые на основании известных сведений могут принять решение об отказе в предоставлении кредитов и принятии на работу”, - резюмировал Данилов.
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реестр, должники, кирилл данилов, алименты, эксклюзив
реестр, должники, Кирилл Данилов, алименты, Эксклюзив
02:02 13.05.2024
 
В России составят новый реестр должников. Кто в него попадет

Адвокат Данилов: ГД приняла закон об реестре злостных неплательщиков алиментов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком и собакой гуляют по ВДНХ.
Мужчина с ребенком и собакой гуляют по ВДНХ. - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума одобрила во втором и третьем чтении законопроект о создании в России общедоступного реестра неплательщиков алиментов. Кто в него попадет и кому будет интересно с ним ознакомиться, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Новация направлена на защиту интересов детей, которые являются основными получателями алиментов. Для многих из них это основной, а то и единственный источник доходов. Между тем, на 1 января 2023 года остаток неоконченных исполнительных производств по алиментам составлял 771,2 тысячи рублей. А всего в стране задолженность превышает 156 миллиардов рублей.
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По замыслу инициаторов законопроекта, в реестр должников по алиментным обязательствам будут включать сведения о тех, кто привлечен к административной и уголовной ответственности, а также находится в розыске. Там же должны быть данные о соответствующем судебном акте. Их будут вносить в реестр в течение пяти дней с момента поступления сведений в ФССП.
Должника уведомляют в внесении или исключении из реестра в течение суток. Но покинуть “черный список” возможно лишь после полного погашения задолженности.
Идея создания такого реестра не нова, отмечает Данилов. На сегодняшний день успешно функционирует сервис "Банк данных исполнительных производств", расположенный на официальном сайте ФССП России. Однако в предложенном виде реестр пригодится простым гражданам, которые смогут основательно проверить благонадежность контрагента или потенциального партнера по его личным данным.
“Также реестр представляет интерес для банков и потенциальных работодателей, которые на основании известных сведений могут принять решение об отказе в предоставлении кредитов и принятии на работу”, - резюмировал Данилов.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2023
Должникам раскрыли самый выгодный способ гасить кредиты
19 июля 2023, 01:01
 
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