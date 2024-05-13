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В России составят новый реестр должников. Кто в него попадет

В России составят новый реестр должников. Кто в него попадет - 13.05.2024, ПРАЙМ

В России составят новый реестр должников. Кто в него попадет

Госдума одобрила во втором и третьем чтении законопроект о создании в России общедоступного реестра неплательщиков алиментов. Кто в него попадет и кому будет... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T02:02+0300

2024-05-13T02:02+0300

2024-05-13T02:02+0300

реестр

должники

кирилл данилов

алименты

эксклюзив

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума одобрила во втором и третьем чтении законопроект о создании в России общедоступного реестра неплательщиков алиментов. Кто в него попадет и кому будет интересно с ним ознакомиться, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Новация направлена на защиту интересов детей, которые являются основными получателями алиментов. Для многих из них это основной, а то и единственный источник доходов. Между тем, на 1 января 2023 года остаток неоконченных исполнительных производств по алиментам составлял 771,2 тысячи рублей. А всего в стране задолженность превышает 156 миллиардов рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо замыслу инициаторов законопроекта, в реестр должников по алиментным обязательствам будут включать сведения о тех, кто привлечен к административной и уголовной ответственности, а также находится в розыске. Там же должны быть данные о соответствующем судебном акте. Их будут вносить в реестр в течение пяти дней с момента поступления сведений в ФССП. Должника уведомляют в внесении или исключении из реестра в течение суток. Но покинуть “черный список” возможно лишь после полного погашения задолженности.Идея создания такого реестра не нова, отмечает Данилов. На сегодняшний день успешно функционирует сервис "Банк данных исполнительных производств", расположенный на официальном сайте ФССП России. Однако в предложенном виде реестр пригодится простым гражданам, которые смогут основательно проверить благонадежность контрагента или потенциального партнера по его личным данным.“Также реестр представляет интерес для банков и потенциальных работодателей, которые на основании известных сведений могут принять решение об отказе в предоставлении кредитов и принятии на работу”, - резюмировал Данилов.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

реестр, должники, кирилл данилов, алименты, эксклюзив