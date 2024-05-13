https://1prime.ru/20240513/estoniya-848117367.html

В Эстонии изучат возможность отправки войск на Украину

В Эстонии изучат возможность отправки войск на Украину - 13.05.2024, ПРАЙМ

В Эстонии изучат возможность отправки войск на Украину

Эстониские власти изучают возможность отправки военного контингента в западную часть Украины, чтобы взять на себя "тыловые задачи". Об этом заявил советник... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T16:59+0300

2024-05-13T16:59+0300

2024-05-13T16:59+0300

спецоперация на украине

эстония

украина

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Эстониские власти изучают возможность отправки военного контингента в западную часть Украины, чтобы взять на себя "тыловые задачи". Об этом заявил советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл."Обсуждения продолжаются ... Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать", - сказал он в беседе с изданием Breaking Defense.Ролл пояснил, что военные возьмут на себя "тыловые роли", тем самым "освободят" украинцев для сражений на фронте. Кроме того, отметил эстонский чиновник, Таллин предпочел бы отправить на Украину полноценную миссию НАТО, но не откажется от участия в меньшей коалиции.

https://1prime.ru/20240509/estoniya-848037098.html

эстония

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эстония, украина