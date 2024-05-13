https://1prime.ru/20240513/estoniya-848117367.html
В Эстонии изучат возможность отправки войск на Украину
В Эстонии изучат возможность отправки войск на Украину - 13.05.2024, ПРАЙМ
В Эстонии изучат возможность отправки войск на Украину
Эстониские власти изучают возможность отправки военного контингента в западную часть Украины, чтобы взять на себя "тыловые задачи". Об этом заявил советник... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T16:59+0300
2024-05-13T16:59+0300
2024-05-13T16:59+0300
спецоперация на украине
эстония
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/18/841361857_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4e156c63485dbf0b636e35ac8bb1c8ba.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Эстониские власти изучают возможность отправки военного контингента в западную часть Украины, чтобы взять на себя "тыловые задачи". Об этом заявил советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл."Обсуждения продолжаются ... Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать", - сказал он в беседе с изданием Breaking Defense.Ролл пояснил, что военные возьмут на себя "тыловые роли", тем самым "освободят" украинцев для сражений на фронте. Кроме того, отметил эстонский чиновник, Таллин предпочел бы отправить на Украину полноценную миссию НАТО, но не откажется от участия в меньшей коалиции.
https://1prime.ru/20240509/estoniya-848037098.html
эстония
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/18/841361857_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_a5d602e9fc454571eb6376cdbeadd51e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, украина
Спецоперация на Украине, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА
В Эстонии изучат возможность отправки войск на Украину
Советник президента Эстонии: страна изучает возможность отправки войск на запад Украины
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Эстониские власти изучают возможность отправки военного контингента в западную часть Украины, чтобы взять на себя "тыловые задачи". Об этом заявил советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл.
"Обсуждения продолжаются ... Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать", - сказал он в беседе с изданием Breaking Defense.
Ролл пояснил, что военные возьмут на себя "тыловые роли", тем самым "освободят" украинцев для сражений на фронте.
Кроме того, отметил эстонский чиновник, Таллин предпочел бы отправить на Украину полноценную миссию НАТО, но не откажется от участия в меньшей коалиции.
Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования