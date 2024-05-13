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Протестующие в Польше фермеры объявили голодовку в сейме
Протестующие в Польше фермеры объявили голодовку в сейме - 13.05.2024, ПРАЙМ
Протестующие в Польше фермеры объявили голодовку в сейме
Протестующие в Польше фермеры объявили голодовку, сообщил на брифинге представитель объединения аграриев "Орка" Мариуш Боровяк. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:57+0300
2024-05-13T13:57+0300
2024-05-13T13:57+0300
польша
протесты фермеров
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ВАРШАВА, 13 мая – ПРАЙМ. Протестующие в Польше фермеры объявили голодовку, сообщил на брифинге представитель объединения аграриев "Орка" Мариуш Боровяк.По его словам, голодовка будет проводиться в сейме, где сейчас находится группа протестующих фермеров, до тех пор, пока с ними не встретится глава правительства. "Мы требуем этой встречи, потому что, на наш взгляд, сейчас никто не представляет интересов аграриев", - пояснил он."Мы не будем ничего есть до момента, пока не встретимся с Дональдом Туском", - сказал Боровяк. Протестующие намерены пить только воду.Фермеры также предложили депутатам присоединиться к их акции в ночь на четверг после завершения работы. Некоторые парламентарии уже заявили, что поддерживают протест и готовы к нему присоединиться.Голодовка – очередная глава в стартовавшем 9 февраля общепольском протесте фермеров, который проявляет себя в разных формах уже четвертый месяц. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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польша, протесты фермеров
ПОЛЬША, протесты фермеров
Протестующие в Польше фермеры объявили голодовку в сейме
Объедиение аграриев "Орка": протестующие фермеры объявили голодовку в польском сейме
ВАРШАВА, 13 мая – ПРАЙМ. Протестующие в Польше фермеры объявили голодовку, сообщил на брифинге представитель объединения аграриев "Орка" Мариуш Боровяк.
По его словам, голодовка будет проводиться в сейме, где сейчас находится группа протестующих фермеров, до тех пор, пока с ними не встретится глава правительства. "Мы требуем этой встречи, потому что, на наш взгляд, сейчас никто не представляет интересов аграриев", - пояснил он.
"Мы не будем ничего есть до момента, пока не встретимся с Дональдом Туском", - сказал Боровяк. Протестующие намерены пить только воду.
Фермеры также предложили депутатам присоединиться к их акции в ночь на четверг после завершения работы. Некоторые парламентарии уже заявили, что поддерживают протест и готовы к нему присоединиться.
Голодовка – очередная глава в стартовавшем 9 февраля общепольском протесте фермеров, который проявляет себя в разных формах уже четвертый месяц. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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