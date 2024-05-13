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Эксперты прогнозируют снижение биржевых цены на газ в Европе
Эксперты прогнозируют снижение биржевых цены на газ в Европе - 13.05.2024, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют снижение биржевых цены на газ в Европе
Биржевые цены на газ в Европе с учётом больших запасов в подземных газохранилищах и других факторов в ближайшие кварталы могут снизиться до 200–250 долларов за... | 13.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с учётом больших запасов в подземных газохранилищах и других факторов в ближайшие кварталы могут снизиться до 200–250 долларов за тысячу кубометров, сказал в комментарии РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. "Сейчас мы не видим перспектив по росту цен на газ в Европе. На фоне мер по экономии, увеличения доли ВИЭ, нейтральной погоды зимой и повышенного импорта сжиженного природного газа (СПГ) подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС сейчас заполнены на 63%, что близко к рекордному уровню для текущего времени года", – отметил он. Газохранилища из-за этих факторов могут оказаться заполненными на 100% ещё до отопительного сезона, продолжил эксперт. "На этом фоне в базовом сценарии мы ожидаем снижения европейских цен на газ до 200–250 долларов за тысячу кубометров в ближайшие кварталы", – заключил Кауфман. Стоимость ближайших газовых фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) на пятничных торгах колебалась в диапазоне 330–350 долларов за тысячу кубометров. А по итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая–июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов. При этом в 2021–2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше, и таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
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европа, газ, цены
Эксперты прогнозируют снижение биржевых цены на газ в Европе
ФГ Финам: цены на газ в Европе в ближайшие кварталы могут снизиться до $200-250
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с учётом больших запасов в подземных газохранилищах и других факторов в ближайшие кварталы могут снизиться до 200–250 долларов за тысячу кубометров, сказал в комментарии РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
"Сейчас мы не видим перспектив по росту цен на газ в Европе. На фоне мер по экономии, увеличения доли ВИЭ, нейтральной погоды зимой и повышенного импорта сжиженного природного газа (СПГ) подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС сейчас заполнены на 63%, что близко к рекордному уровню для текущего времени года", – отметил он.
Газохранилища из-за этих факторов могут оказаться заполненными на 100% ещё до отопительного сезона, продолжил эксперт. "На этом фоне в базовом сценарии мы ожидаем снижения европейских цен на газ до 200–250 долларов за тысячу кубометров в ближайшие кварталы", – заключил Кауфман.
Стоимость ближайших газовых фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) на пятничных торгах колебалась в диапазоне 330–350 долларов за тысячу кубометров. А по итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая–июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.
Цены газа в Европе снизились на фоне прогнозов погоды и уровня запасов
При этом в 2021–2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше, и таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.