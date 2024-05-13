https://1prime.ru/20240513/gaz-848108347.html

Забрали корону "Газпрома". Европа снова подсела на монопольный газ

Забрали корону "Газпрома". Европа снова подсела на монопольный газ - 13.05.2024, ПРАЙМ

Забрали корону "Газпрома". Европа снова подсела на монопольный газ

За последние пару лет норвежский газовый гигант Equinor незаметно присвоил себе корону, которая когда-то принадлежала российскому "Газпрому". Если раньше... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T12:57+0300

2024-05-13T12:57+0300

2024-05-13T12:57+0300

энергетика

газ

норвежский газ

мировые цены на газ

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. За последние пару лет норвежский газовый гигант Equinor незаметно присвоил себе корону, которая когда-то принадлежала российскому "Газпрому". Если раньше российская компания поставляла 35% всего газа в регион, то теперь 30% рынка захватила Норвегия и ее газовый монополист , пишет Bloomberg.Долю Equinor на европейском газовом рынке действительно трудно переоценить. Достаточно упомянуть, что на ее долю пришлось две трети из 109 миллиардов кубометров газа, экспортированных Норвегией в 2023 году. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить Германию электроэнергией до 2026 года.После сокращения поставок из России роль норвежских углеводородов в поддержании энергостабильности Европы значительно выросла. Норвегия обогнала Россию и стала крупнейшим поставщиком газа в регион. Теперь об Equinor знают все, и возникают вопросы – не подвергают ли европейские лидеры в очередной раз риску свои страны, делая ставку на единственного поставщика, пишет издание.Конечно, Норвегия видится надежным партнером с долгой и стабильной историей сотрудничества. Однако норвежский газ тоже подвержен перебоям с поставками и техническим обслуживанием, что напрямую влияет на стоимость энергоносителей на континенте. Если "Газпром" был надежным поставщиком, то норвежские перебои в поставках стабильно подбрасывают цены вверх. Забота об энергобезопасности пришла на смену разговорам о зеленой энергетике и скором закате нефтегазовой отрасли.Таким образом, Норвегия оказалась в центре обсуждения европейской энергобезопасности. Министр экономики Германии Роберт Хабек, ответственный также за климатическую политику в крупнейшей экономике региона, совершил официальный визит в Осло в январе 2023 года. Спустя пару месяцев президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила норвежское месторождение природного газа "Тролль", которое обеспечивает 10% поставок природного газа на континент.Но за все, как известно, приходится платить. Норвежский газ дороже российского, что вызвало в европейском сообществе закономерное недовольство тем, что Норвегия наживается на ЕС. Действительно, за 2022 год страна поставила в Европу газа на 1,4 триллиона крон (130 миллиардов долларов). Страна, не являющаяся членом объединения, уже давно выступает за то, чтобы газ играл главную роль в переходе к зеленой энергетике. И до появления новой волны поставок СПГ из США и Катара в ближайшие несколько лет с ее мнением придется считаться, делает вывод издание.

https://1prime.ru/20240513/udobreniya-848098895.html

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газ, норвежский газ, мировые цены на газ