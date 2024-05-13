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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
ГАЗПРОМ ОБНОВИЛ РЕКОРД СУТОЧНЫХ ПОСТАВОК ГАЗА РОССИЙСКИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДЛЯ МАЯ, НОВЫЙ ПИК В 904,8 МЛН КУБОВ ДОСТИГНУТ 7 МАЯ - КОМПАНИЯ | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T17:11+0300
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