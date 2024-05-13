https://1prime.ru/20240513/gazprom-848117980.html

"Газпром" нарастил поставки газа по "Силе Сибири" на 37,4 процента

"Газпром" нарастил поставки газа по "Силе Сибири" на 37,4 процента - 13.05.2024, ПРАЙМ

"Газпром" нарастил поставки газа по "Силе Сибири" на 37,4 процента

"Газпром" с начала года - с 1 января по 12 мая - нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на 37,4% в годовом выражении, только в апреле рост показателя... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T17:13+0300

2024-05-13T17:13+0300

2024-05-13T17:30+0300

энергетика

газпром

сила сибири

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/22/841332283_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_53f38f52be189ace7f952fb32d974a2f.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. "Газпром" с начала года - с 1 января по 12 мая - нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на 37,4% в годовом выражении, только в апреле рост показателя по сравнению с прошлым апрелем достиг 57,1%, сообщила компания."Газпром" значительно нарастил поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С 1 января по 12 мая 2024 года объем поставок на 37,4% превысил показатель за аналогичный период прошлого года. В апреле 2024 года рост по сравнению с прошлогодним апрелем составил 57,1%", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Помимо предусмотренного договором ежегодного наращивания поставок по "Силе Сибири", "Газпром" регулярно обеспечивает суточные поставки с превышением контрактных обязательств. С начала 2024 года, как уточняется, шесть раз был обновлен исторический рекорд суточных поставок."Это свидетельствует о заинтересованности Китая в российском трубопроводном газе и надежности "Газпрома" как поставщика и партнера", - также говорится в сообщении.Природный газ поставляется по "Силе Сибири" в Китай в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.

https://1prime.ru/20240513/gaz-848108347.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром, сила сибири, китай