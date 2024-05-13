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Госдума обсудит вопрос об утверждении Голиковой вице-премьером

Госдума обсудит вопрос об утверждении Голиковой вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ

Госдума обсудит вопрос об утверждении Голиковой вице-премьером

Государственная Дума рассматривает вопрос о назначении Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства России, заявил спикер ГД Вячеслав... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T10:59+0300

2024-05-13T10:59+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает вопрос о назначении Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Рассматривается вопрос об утверждении Голиковой Татьяны Алексеевны заместителем председателя правительства Российской Федерации", — отметил парламентарий.Голикова, в свою очередь, отметила, что, если ее назначение будет согласовано, она продолжит работу по реализации социальных мер поддержки участников специальной военной операции и их семей."Важнейшая задача - это поддержка участников специальной военной операции и их семей. Мы продолжим осуществлять все социальные меры в полном объеме. Все должно предоставляться без препятствий и волокиты",— заметила она.Голикова имеет достойный опыт работы на государственной службе. С мая 2012 по сентябрь 2013 года она работала помощником президента России по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Затем, с сентября 2013 года по май 2018 года она занимала пост председателя Счетной палаты России.В 2018 году Голикова была назначена заместителем председателя правительства России по вопросам социальной политики, а 21 января 2020 года ей снова было предложено занять эту должность.

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россия, госдума, новости, татьяна голикова