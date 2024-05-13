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Финустойчивость в США сохранится и при большем госдолге, заявила Йеллен - 13.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240513/gosdolg-848127927.html
Финустойчивость в США сохранится и при большем госдолге, заявила Йеллен
Финустойчивость в США сохранится и при большем госдолге, заявила Йеллен - 13.05.2024, ПРАЙМ
Финустойчивость в США сохранится и при большем госдолге, заявила Йеллен
США в состоянии и дальше увеличивать уровень государственного долга по отношению к ВВП, сохраняя финансовую устойчивость, считает глава американского Минфина... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T20:48+0300
2024-05-13T20:48+0300
экономика
госдолг сша
финансовая устойчивость
прогноз
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ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. США в состоянии и дальше увеличивать уровень государственного долга по отношению к ВВП, сохраняя финансовую устойчивость, считает глава американского Минфина Джанет Йеллен. "Вероятно, мы в состоянии справиться, сохраняя финансовую устойчивость при более высоком отношении долга к ВВП", - заявила она в интервью телеканалу Bloomberg TV. При этом Йеллен отметила, что американским властям важно сохранять "реальное процентное бремя" по обслуживанию госдолга на исторически нормальном уровне. Как прогнозирует международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости заявил, что богатые страны, включая США, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем госдолга. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,4 триллиона долларов в текущем.
https://1prime.ru/20240426/gosdolg-847721704.html
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госдолг сша, финансовая устойчивость, прогноз
Экономика, госдолг США, финансовая устойчивость, прогноз
20:48 13.05.2024
 
Финустойчивость в США сохранится и при большем госдолге, заявила Йеллен

Йеллен: США способны увеличивать уровень госдолга к ВВП, сохраняя устойчивость

© Фото : Federal ReserveМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. США в состоянии и дальше увеличивать уровень государственного долга по отношению к ВВП, сохраняя финансовую устойчивость, считает глава американского Минфина Джанет Йеллен.
"Вероятно, мы в состоянии справиться, сохраняя финансовую устойчивость при более высоком отношении долга к ВВП", - заявила она в интервью телеканалу Bloomberg TV.
При этом Йеллен отметила, что американским властям важно сохранять "реальное процентное бремя" по обслуживанию госдолга на исторически нормальном уровне.
доллары США - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Величайшая "пирамида": экономисты объяснили, чем и кому опасен госдолг США
26 апреля, 10:15
Как прогнозирует международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году,
Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости заявил, что богатые страны, включая США, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем госдолга.
За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,4 триллиона долларов в текущем.
 
Экономикагосдолг СШАфинансовая устойчивостьпрогноз
 
 
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