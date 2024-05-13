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Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером
Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером
Государственная Дума рассмотрит вопрос об утверждении руководителя аппарата правительства кандидатуры Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, рассказал... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:48+0300
2024-05-13T12:48+0300
россия
госдума
вячеслав володин
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассмотрит вопрос об утверждении руководителя аппарата правительства кандидатуры Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, рассказал депутат нижней палаты Вячеслав Володин. Как заявил парламентарий, множество проблем в сфере контрольно-надзорной деятельности решились в России в том числе благодаря работе Григоренко. По его словам, в России решены вопросы отчета о реализации выделенных на школы и детские сады средства. Володин отметил, что в Госдуме уже обсуждали вопрос о наказании от контрольно-надзорных органов директоров школ и руководителей садиков за нереализацию финансирования.В конце 2023 года в России приняли концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает, в том числе, освобождение от ответственности бюджетные учреждения, детские сады и школы, если нарушения связаны с отсутствием финансирования для их деятельности.
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россия, госдума, вячеслав володин, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, Дмитрий Григоренко
12:48 13.05.2024
 
Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером

Володин: ГД рассматривает выдвижение Григоренко на пост вице-премьера

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассмотрит вопрос об утверждении руководителя аппарата правительства кандидатуры Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, рассказал депутат нижней палаты Вячеслав Володин.
Как заявил парламентарий, множество проблем в сфере контрольно-надзорной деятельности решились в России в том числе благодаря работе Григоренко. По его словам, в России решены вопросы отчета о реализации выделенных на школы и детские сады средства.
Володин отметил, что в Госдуме уже обсуждали вопрос о наказании от контрольно-надзорных органов директоров школ и руководителей садиков за нереализацию финансирования.
В конце 2023 года в России приняли концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает, в том числе, освобождение от ответственности бюджетные учреждения, детские сады и школы, если нарушения связаны с отсутствием финансирования для их деятельности.
 
РОССИЯГосдумаВячеслав ВолодинДмитрий Григоренко
 
 
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