https://1prime.ru/20240513/gosduma-848107764.html
Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером
Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером
Государственная Дума рассмотрит вопрос об утверждении руководителя аппарата правительства кандидатуры Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, рассказал... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:48+0300
2024-05-13T12:48+0300
2024-05-13T12:48+0300
россия
госдума
вячеслав володин
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/54/830825401_0:0:1549:872_1920x0_80_0_0_de4432d63fdd1b02770e10061a03fa1d.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассмотрит вопрос об утверждении руководителя аппарата правительства кандидатуры Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, рассказал депутат нижней палаты Вячеслав Володин. Как заявил парламентарий, множество проблем в сфере контрольно-надзорной деятельности решились в России в том числе благодаря работе Григоренко. По его словам, в России решены вопросы отчета о реализации выделенных на школы и детские сады средства. Володин отметил, что в Госдуме уже обсуждали вопрос о наказании от контрольно-надзорных органов директоров школ и руководителей садиков за нереализацию финансирования.В конце 2023 года в России приняли концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает, в том числе, освобождение от ответственности бюджетные учреждения, детские сады и школы, если нарушения связаны с отсутствием финансирования для их деятельности.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/54/830825401_0:0:1549:1162_1920x0_80_0_0_cd854c2c2a0986eac2cec791a469e1b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, вячеслав володин, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, Дмитрий Григоренко
Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером
Володин: ГД рассматривает выдвижение Григоренко на пост вице-премьера
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассмотрит вопрос об утверждении руководителя аппарата правительства кандидатуры Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, рассказал депутат нижней палаты Вячеслав Володин.
Как заявил парламентарий, множество проблем в сфере контрольно-надзорной деятельности решились в России в том числе благодаря работе Григоренко. По его словам, в России решены вопросы отчета о реализации выделенных на школы и детские сады средства.
Володин отметил, что в Госдуме уже обсуждали вопрос о наказании от контрольно-надзорных органов директоров школ и руководителей садиков за нереализацию финансирования.
В конце 2023 года в России приняли концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает, в том числе, освобождение от ответственности бюджетные учреждения, детские сады и школы, если нарушения связаны с отсутствием финансирования для их деятельности.