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Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером

Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ

Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером

Государственная Дума рассмотрит вопрос об утверждении руководителя аппарата правительства кандидатуры Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, рассказал... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T12:48+0300

2024-05-13T12:48+0300

2024-05-13T12:48+0300

россия

госдума

вячеслав володин

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассмотрит вопрос об утверждении руководителя аппарата правительства кандидатуры Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, рассказал депутат нижней палаты Вячеслав Володин. Как заявил парламентарий, множество проблем в сфере контрольно-надзорной деятельности решились в России в том числе благодаря работе Григоренко. По его словам, в России решены вопросы отчета о реализации выделенных на школы и детские сады средства. Володин отметил, что в Госдуме уже обсуждали вопрос о наказании от контрольно-надзорных органов директоров школ и руководителей садиков за нереализацию финансирования.В конце 2023 года в России приняли концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает, в том числе, освобождение от ответственности бюджетные учреждения, детские сады и школы, если нарушения связаны с отсутствием финансирования для их деятельности.

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россия, госдума, вячеслав володин, дмитрий григоренко