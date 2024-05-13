https://1prime.ru/20240513/gosduma-848114283.html

Госдума утвердила новый состав вице-премьеров России

Госдума утвердила новый состав вице-премьеров России - 13.05.2024, ПРАЙМ

Госдума утвердила новый состав вице-премьеров России

Государственная Дума приняла решения относительно новых членов правительства. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T15:45+0300

2024-05-13T15:45+0300

2024-05-13T16:20+0300

кабмин

госдума

россия

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла решения относительно новых членов правительства.Депутаты единогласно утвердили кандидатуру исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства.Татьяна Голикова станет замглавы правительства по социальным вопросам. Александр Новак в качестве вице-премьера будет курировать топливно-энергетический комплекс, а также отвечать за вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер. Отмечается, что "за" его назначение проголосовали 378 депутатов, 57 - воздержались.ГД также 378 голосами "за" утвердила Дмитрия Григоренко на пост заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства. "Против" выступил один депутат.Алексей Оверчук останется на посту вице-премьера, с 2020 года он курировал международные вопросы.Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза, а также экс-министр транспорта Виталий Савельев, утверждены на посты вице-премьеров.Помимо этого, нижняя палата парламента утвердила назначения Юрия Трутнева, Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина на посты зампредседателя правительства.

https://1prime.ru/20240512/otsifrovka-848085483.html

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