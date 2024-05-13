https://1prime.ru/20240513/gosduma-848114283.html
Госдума утвердила новый состав вице-премьеров России
Госдума утвердила новый состав вице-премьеров России - 13.05.2024, ПРАЙМ
Госдума утвердила новый состав вице-премьеров России
Государственная Дума приняла решения относительно новых членов правительства. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:45+0300
2024-05-13T15:45+0300
2024-05-13T16:20+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла решения относительно новых членов правительства.Депутаты единогласно утвердили кандидатуру исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства.Татьяна Голикова станет замглавы правительства по социальным вопросам. Александр Новак в качестве вице-премьера будет курировать топливно-энергетический комплекс, а также отвечать за вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер. Отмечается, что "за" его назначение проголосовали 378 депутатов, 57 - воздержались.ГД также 378 голосами "за" утвердила Дмитрия Григоренко на пост заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства. "Против" выступил один депутат.Алексей Оверчук останется на посту вице-премьера, с 2020 года он курировал международные вопросы.Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза, а также экс-министр транспорта Виталий Савельев, утверждены на посты вице-премьеров.Помимо этого, нижняя палата парламента утвердила назначения Юрия Трутнева, Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина на посты зампредседателя правительства.
https://1prime.ru/20240512/otsifrovka-848085483.html
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госдума, россия
Госдума утвердила новый состав вице-премьеров России
Госдума утвердила Мантурова первым вице-премьером России
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла решения относительно новых членов правительства.
Депутаты единогласно утвердили кандидатуру исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства.
Татьяна Голикова станет замглавы правительства по социальным вопросам.
Александр Новак в качестве вице-премьера будет курировать топливно-энергетический комплекс, а также отвечать за вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер. Отмечается, что "за" его назначение проголосовали 378 депутатов, 57 - воздержались.
ГД также 378 голосами "за" утвердила Дмитрия Григоренко на пост заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства. "Против" выступил один депутат.
Григоренко назвал задачи правительства
Алексей Оверчук останется на посту вице-премьера, с 2020 года он курировал международные вопросы.
Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза, а также экс-министр транспорта Виталий Савельев, утверждены на посты вице-премьеров.
Помимо этого, нижняя палата парламента утвердила назначения Юрия Трутнева, Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина на посты зампредседателя правительства.