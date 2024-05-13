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KMZ заключил контракты на 100 миллионов рублей по импортозамещению - 13.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240513/importozameschenie-848094373.html
KMZ заключил контракты на 100 миллионов рублей по импортозамещению
KMZ заключил контракты на 100 миллионов рублей по импортозамещению - 13.05.2024, ПРАЙМ
KMZ заключил контракты на 100 миллионов рублей по импортозамещению
Военно-промышленный холдинг KMZ заключил контракты на сумму более 100 миллионов рублей с частными компаниями России по реинжинирингу комплектующих для... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T05:13+0300
2024-05-13T05:14+0300
экономика
kmz
импортозамещение
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ заключил контракты на сумму более 100 миллионов рублей с частными компаниями России по реинжинирингу комплектующих для оборудования ушедших с российского рынка западных компаний, то есть по импортозамещению, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "Объём заказов по таким договорам от частных компаний на сегодняшний день составляет более 100 миллионов рублей только в части реинжиниринга комплектующих для оборудования, производители которого ушли с российского рынка", - сказал Даниленко. По его словам, сейчас активно идёт разработка и изготовление комплектующих для таких брендов, как Wärtsilä Oyj Abp, MAN, Liebherr, Cummins и другие. "В арсенале предприятия для этих целей применяются новейшие технологии, 3D сканирование, 3D печать песчанок литейных стержней для получения опытных литых изделий, спектральный лабораторный анализ", - отметил Даниленко. Специалисты предприятия регулярно повышают свою квалификацию за счёт тренингов, специальных курсов, активно ведётся работа с политехническим университетом Санкт-Петербурга, подчеркнул директор KMZ. Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в Российской Федерации, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ - также крупнейший в РФ испытательный центр дизельных двигателей.
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kmz, импортозамещение
Экономика, KMZ, импортозамещение
05:13 13.05.2024 (обновлено: 05:14 13.05.2024)
 
KMZ заключил контракты на 100 миллионов рублей по импортозамещению

Даниленко: KMZ заключил контракты на 100 млн рублей по импортозамещению

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводственная площадка технопарка
Производственная площадка технопарка - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ заключил контракты на сумму более 100 миллионов рублей с частными компаниями России по реинжинирингу комплектующих для оборудования ушедших с российского рынка западных компаний, то есть по импортозамещению, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
"Объём заказов по таким договорам от частных компаний на сегодняшний день составляет более 100 миллионов рублей только в части реинжиниринга комплектующих для оборудования, производители которого ушли с российского рынка", - сказал Даниленко.
По его словам, сейчас активно идёт разработка и изготовление комплектующих для таких брендов, как Wärtsilä Oyj Abp, MAN, Liebherr, Cummins и другие.
"В арсенале предприятия для этих целей применяются новейшие технологии, 3D сканирование, 3D печать песчанок литейных стержней для получения опытных литых изделий, спектральный лабораторный анализ", - отметил Даниленко.
Шторм в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
KMZ заключил контракты на постройку 300 катеров для российских силовиков
3 мая, 05:39
Специалисты предприятия регулярно повышают свою квалификацию за счёт тренингов, специальных курсов, активно ведётся работа с политехническим университетом Санкт-Петербурга, подчеркнул директор KMZ.
Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в Российской Федерации, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ - также крупнейший в РФ испытательный центр дизельных двигателей.
 
ЭкономикаKMZимпортозамещение
 
 
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