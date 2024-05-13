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Индия нарастила импорт из стран, подписавших с ней соглашение о торговле
Индия нарастила импорт из стран, подписавших с ней соглашение о торговле - 13.05.2024, ПРАЙМ
Индия нарастила импорт из стран, подписавших с ней соглашение о торговле
Индия с 2019 по 2024 годы на 38% нарастила импорт из стран, с которыми она заключила соглашение о свободной торговле, таких как ОАЭ, Южная Корея и Австралия,... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T14:46+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – ПРАЙМ. Индия с 2019 по 2024 годы на 38% нарастила импорт из стран, с которыми она заключила соглашение о свободной торговле, таких как ОАЭ, Южная Корея и Австралия, сообщает аналитический центр Global Trade Research Initiative. "С 2019 по 2024 финансовый год импорт Индии увеличился на 37,97%, с 136,20 миллиарда долларов до 187,92 миллиарда долларов. Этот рост подчеркивает значительное и разнообразное влияние соглашений о свободной торговле на динамику мировой торговли Индии", - говорится в сообщении центра. Согласно данным Global Trade Research Initiative, экспорт Индии в ОАЭ увеличился на 18,25% до 35,63 миллиарда долларов в 2023-2024 годах по сравнению с 30,13 миллиарда долларов в 2018-2019 годах, в то время как импорт вырос на 61,21%, с 29,79 миллиарда долларов в 2019 финансовом году до 48,02 миллиарда долларов в прошлом финансовом году. Соглашение о свободной торговле между Индией и ОАЭ вступило в силу в мае 2022 года. Экспорт страны в Австралию, с которой временное торговое соглашение вступило в силу в декабре 2022 года, более чем удвоился - до 7,94 миллиарда долларов в 2023-24 годах с 3,52 миллиарда долларов в 2018-2019 годах. Импорт из Австралии вырос на 23,06% с 13,13 миллиарда долларов до 16,16 миллиарда долларов в прошлом финансовом году. Экспорт в десять стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличился примерно на 10% до 41,21 миллиарда долларов в прошлом финансовом году с 37,47 миллиарда долларов в 2019 финансовом году. Импорт вырос на 34,3% с 59,32 миллиарда долларов до 79,67 миллиарда долларов. Данные показали, что за последние пять финансовых лет экспортные поставки из Индии в Южную Корею выросли на 36,38% - с 4,71 миллиарда долларов до 6,42 миллиарда долларов, а импорт увеличился на 26,12% - с 16,76 миллиарда долларов до 21,14 миллиарда долларов. Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индией и Южной Кореей вступило в силу в 2011 году. Экспорт в Японию продемонстрировал скромный рост на 6,06%, с 4,86 миллиарда долларов в 2018-2019 годах до 5,16 миллиарда долларов в 2023-2024 годах, в то время как импорт вырос на 38,56% с 12,77 миллиарда долларов до 17,70 миллиарда долларов. Соглашение о свободной торговле между Индией и Японией было заключено в 2011 году. В целом, согласно сообщению аналитического центра, Индия занимает 17-е место в мире по объему экспорта с долей в 1,8% в мировой торговле. Что касается импорта, то страна занимает 8-е место с долей в 2,8% в мировой торговле.
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Экономика, ИНДИЯ, Новости
Индия нарастила импорт из стран, подписавших с ней соглашение о торговле
Индия нарастила на 38% импорт из стран, подписавших с ней соглашение о торговле
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – ПРАЙМ. Индия с 2019 по 2024 годы на 38% нарастила импорт из стран, с которыми она заключила соглашение о свободной торговле, таких как ОАЭ, Южная Корея и Австралия, сообщает аналитический центр Global Trade Research Initiative.
"С 2019 по 2024 финансовый год импорт Индии увеличился на 37,97%, с 136,20 миллиарда долларов до 187,92 миллиарда долларов. Этот рост подчеркивает значительное и разнообразное влияние соглашений о свободной торговле на динамику мировой торговли Индии", - говорится в сообщении центра.
Согласно данным Global Trade Research Initiative, экспорт Индии в ОАЭ увеличился на 18,25% до 35,63 миллиарда долларов в 2023-2024 годах по сравнению с 30,13 миллиарда долларов в 2018-2019 годах, в то время как импорт вырос на 61,21%, с 29,79 миллиарда долларов в 2019 финансовом году до 48,02 миллиарда долларов в прошлом финансовом году. Соглашение о свободной торговле между Индией и ОАЭ вступило в силу в мае 2022 года.
Экспорт страны в Австралию, с которой временное торговое соглашение вступило в силу в декабре 2022 года, более чем удвоился - до 7,94 миллиарда долларов в 2023-24 годах с 3,52 миллиарда долларов в 2018-2019 годах. Импорт из Австралии вырос на 23,06% с 13,13 миллиарда долларов до 16,16 миллиарда долларов в прошлом финансовом году.
Экспорт в десять стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличился примерно на 10% до 41,21 миллиарда долларов в прошлом финансовом году с 37,47 миллиарда долларов в 2019 финансовом году. Импорт вырос на 34,3% с 59,32 миллиарда долларов до 79,67 миллиарда долларов.
Данные показали, что за последние пять финансовых лет экспортные поставки из Индии в Южную Корею выросли на 36,38% - с 4,71 миллиарда долларов до 6,42 миллиарда долларов, а импорт увеличился на 26,12% - с 16,76 миллиарда долларов до 21,14 миллиарда долларов. Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индией и Южной Кореей вступило в силу в 2011 году.
Экспорт в Японию продемонстрировал скромный рост на 6,06%, с 4,86 миллиарда долларов в 2018-2019 годах до 5,16 миллиарда долларов в 2023-2024 годах, в то время как импорт вырос на 38,56% с 12,77 миллиарда долларов до 17,70 миллиарда долларов. Соглашение о свободной торговле между Индией и Японией было заключено в 2011 году.
В целом, согласно сообщению аналитического центра, Индия занимает 17-е место в мире по объему экспорта с долей в 1,8% в мировой торговле. Что касается импорта, то страна занимает 8-е место с долей в 2,8% в мировой торговле.
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