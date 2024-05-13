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Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear
Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear - 13.05.2024, ПРАЙМ
Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear
Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый в России иск частного инвестора - индивидуального предпринимателя к депозитарию Euroclear Bank из-за блокировки... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T19:22+0300
2024-05-13T19:22+0300
суд
euroclear bank
иск
россия
частный инвестор
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый в России иск частного инвестора - индивидуального предпринимателя к депозитарию Euroclear Bank из-за блокировки операций с ценными бумагами, рассказали РИА Новости в юридической группе "Парадигма". "Сегодня, 13 мая 2024 года, юридическая группа "Парадигма" в полном объёме добилась удовлетворения в Арбитражном суде города Москвы ранее поданного первым в России иска частного инвестора - физлица ИП Хасановой Э.М. к Euroclear Bank о взыскании убытков, причиненных незаконной блокировкой операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах, открытых в Национальном расчетном депозитарии", - говорится в сообщении. В деле по иску Хасановой суд посчитал, что в качестве убытков с Euroclear Bank подлежит взысканию не только стоимость заблокированных купонных доходов и дивидендов, но и номинальная стоимость облигаций, погашенных на дату оглашения резолютивной части решения, отмечается в сообщении. "Данное судебное решение определенно точно можно назвать практикообразующим и знаковым. Решение суда положительно повлияет на судебную практику по спорам с Euroclear Bank, так как теперь инвесторы, со ссылкой на сегодняшний судебный прецедент, могут требовать присуждения не только стоимости дивидендов и купонных выплат, но и номинальной стоимости погашенных ценных бумаг (облигаций)", - сообщили в юридической группе "Парадигма". В последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам. Это произошло после того, как Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта 2022 года, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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суд, euroclear bank, иск, россия, частный инвестор
суд, Euroclear Bank, иск, РОССИЯ, частный инвестор
19:22 13.05.2024
 
Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear

Суд в Москве удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый в России иск частного инвестора - индивидуального предпринимателя к депозитарию Euroclear Bank из-за блокировки операций с ценными бумагами, рассказали РИА Новости в юридической группе "Парадигма".
"Сегодня, 13 мая 2024 года, юридическая группа "Парадигма" в полном объёме добилась удовлетворения в Арбитражном суде города Москвы ранее поданного первым в России иска частного инвестора - физлица ИП Хасановой Э.М. к Euroclear Bank о взыскании убытков, причиненных незаконной блокировкой операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах, открытых в Национальном расчетном депозитарии", - говорится в сообщении.
В деле по иску Хасановой суд посчитал, что в качестве убытков с Euroclear Bank подлежит взысканию не только стоимость заблокированных купонных доходов и дивидендов, но и номинальная стоимость облигаций, погашенных на дату оглашения резолютивной части решения, отмечается в сообщении.
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Euroclear раскрыл ожидаемый доход от российских активов
8 мая, 22:07
"Данное судебное решение определенно точно можно назвать практикообразующим и знаковым. Решение суда положительно повлияет на судебную практику по спорам с Euroclear Bank, так как теперь инвесторы, со ссылкой на сегодняшний судебный прецедент, могут требовать присуждения не только стоимости дивидендов и купонных выплат, но и номинальной стоимости погашенных ценных бумаг (облигаций)", - сообщили в юридической группе "Парадигма".
В последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам. Это произошло после того, как Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет.
Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта 2022 года, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
 
судEuroclear BankискРОССИЯчастный инвестор
 
 
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