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Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear

Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear - 13.05.2024, ПРАЙМ

Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear

Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый в России иск частного инвестора - индивидуального предпринимателя к депозитарию Euroclear Bank из-за блокировки... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T19:22+0300

2024-05-13T19:22+0300

2024-05-13T19:22+0300

суд

euroclear bank

иск

россия

частный инвестор

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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый в России иск частного инвестора - индивидуального предпринимателя к депозитарию Euroclear Bank из-за блокировки операций с ценными бумагами, рассказали РИА Новости в юридической группе "Парадигма". "Сегодня, 13 мая 2024 года, юридическая группа "Парадигма" в полном объёме добилась удовлетворения в Арбитражном суде города Москвы ранее поданного первым в России иска частного инвестора - физлица ИП Хасановой Э.М. к Euroclear Bank о взыскании убытков, причиненных незаконной блокировкой операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах, открытых в Национальном расчетном депозитарии", - говорится в сообщении. В деле по иску Хасановой суд посчитал, что в качестве убытков с Euroclear Bank подлежит взысканию не только стоимость заблокированных купонных доходов и дивидендов, но и номинальная стоимость облигаций, погашенных на дату оглашения резолютивной части решения, отмечается в сообщении. "Данное судебное решение определенно точно можно назвать практикообразующим и знаковым. Решение суда положительно повлияет на судебную практику по спорам с Euroclear Bank, так как теперь инвесторы, со ссылкой на сегодняшний судебный прецедент, могут требовать присуждения не только стоимости дивидендов и купонных выплат, но и номинальной стоимости погашенных ценных бумаг (облигаций)", - сообщили в юридической группе "Парадигма". В последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам. Это произошло после того, как Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта 2022 года, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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