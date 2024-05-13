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Все кандидатуры вице-премьеров депутатам хорошо известны, заявил Володин
Все кандидатуры вице-премьеров депутатам хорошо известны, заявил Володин - 13.05.2024, ПРАЙМ
Все кандидатуры вице-премьеров депутатам хорошо известны, заявил Володин
Все кандидаты на должность вице-премьеров хорошо известны депутатам Госдумы, так как они прошли через сложное время испытаний для России, заявил спикер ГД... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T10:42+0300
2024-05-13T10:42+0300
2024-05-13T11:08+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Все кандидаты на должность вице-премьеров хорошо известны депутатам Госдумы, так как они прошли через сложное время испытаний для России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Все кандидатуры (вице-премьеров – ред.), внесенные председателем правительства, нам хорошо известны. Мы с ними прошли непростое время вызовов, с которыми столкнулась страна. Экономика по итогам прошлого года выросла до 3,6%. Вызовы преодолеваем", — отметил парламентарий в ходе пленарного заседания.Володин отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин предложил на должности вице-премьеров кандидатов, которым не нужно начинать все сначала и которые не нуждаются в обучении.Володин также отметил, что Мишустин правильно провел консультации и обсудил кандидатов с Госдумой. В субботу 11 мая Мишустин также представил свои предложения по новому составу правительства.Одиннадцатого мая глава государства Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
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россия, госдума, вячеслав володин, новости
РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, Новости, Кабмин
Все кандидатуры вице-премьеров депутатам хорошо известны, заявил Володин
Володин: предложенным Мишустиным кандидатам в вице-премьеры не надо учиться
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Все кандидаты на должность вице-премьеров хорошо известны депутатам Госдумы, так как они прошли через сложное время испытаний для России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Все кандидатуры (вице-премьеров – ред.), внесенные председателем правительства, нам хорошо известны. Мы с ними прошли непростое время вызовов, с которыми столкнулась страна. Экономика по итогам прошлого года выросла до 3,6%. Вызовы преодолеваем", — отметил парламентарий в ходе пленарного заседания.
Володин отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин предложил на должности вице-премьеров кандидатов, которым не нужно начинать все сначала и которые не нуждаются в обучении.
Володин также отметил, что Мишустин правильно провел консультации и обсудил кандидатов с Госдумой. В субботу 11 мая Мишустин также представил свои предложения по новому составу правительства.
Одиннадцатого мая глава государства Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Все комитеты ГД поддержали предложенные кандидатуры членов правительства