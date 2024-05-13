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США ждет финансовая катастрофа, предрек экс-глава Всемирного банка
США ждет финансовая катастрофа, предрек экс-глава Всемирного банка - 13.05.2024, ПРАЙМ
США ждет финансовая катастрофа, предрек экс-глава Всемирного банка
Большой государственный долг США и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться финансовой катастрофой для Штатов уже к 2025 году, убежден... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T20:21+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Большой государственный долг США и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться финансовой катастрофой для Штатов уже к 2025 году, убежден экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. "Все признаки указывают на финансовую катастрофу в 2025 году, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки", - написал Малпасс в своем посте в LinkedIn. Как прогнозирует международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, При этом исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости сообщил, что богатые страны, включая США, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем госдолга. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллиона в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
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сша, госдолг сша, всемирный банк, прогноз
Экономика, США, госдолг США, Всемирный банк, прогноз
США ждет финансовая катастрофа, предрек экс-глава Всемирного банка
Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу из-за госдолга
ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Большой государственный долг США и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться финансовой катастрофой для Штатов уже к 2025 году, убежден экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
"Все признаки указывают на финансовую катастрофу в 2025 году, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки", - написал Малпасс в своем посте в LinkedIn.
Как прогнозирует международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году,
Величайшая "пирамида": экономисты объяснили, чем и кому опасен госдолг США
При этом исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости сообщил, что богатые страны, включая США, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем госдолга.
За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллиона в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.