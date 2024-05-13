https://1prime.ru/20240513/katastrofa-848127767.html

США ждет финансовая катастрофа, предрек экс-глава Всемирного банка

США ждет финансовая катастрофа, предрек экс-глава Всемирного банка - 13.05.2024, ПРАЙМ

США ждет финансовая катастрофа, предрек экс-глава Всемирного банка

Большой государственный долг США и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться финансовой катастрофой для Штатов уже к 2025 году, убежден... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T20:21+0300

2024-05-13T20:21+0300

2024-05-13T20:23+0300

экономика

сша

госдолг сша

всемирный банк

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Большой государственный долг США и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться финансовой катастрофой для Штатов уже к 2025 году, убежден экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. "Все признаки указывают на финансовую катастрофу в 2025 году, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки", - написал Малпасс в своем посте в LinkedIn. Как прогнозирует международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, При этом исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости сообщил, что богатые страны, включая США, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем госдолга. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллиона в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.

https://1prime.ru/20240426/gosdolg-847721704.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, госдолг сша, всемирный банк, прогноз