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Поднялись на новый уровень. Любителям кофе приготовили сюрприз
Поднялись на новый уровень. Любителям кофе приготовили сюрприз - 13.05.2024, ПРАЙМ
Поднялись на новый уровень. Любителям кофе приготовили сюрприз
В Австралии разработали инновационный метод приготовления холодного кофе при помощи ультразвуковой технологии, сообщает Android-Robot, ссылаясь на издание... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:10+0300
2024-05-13T15:10+0300
2024-05-13T15:18+0300
мир
кофе
австралия
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Австралии разработали инновационный метод приготовления холодного кофе при помощи ультразвуковой технологии, сообщает Android-Robot, ссылаясь на издание Ultrasonics Sonochemistry.Так, австралийские ученые поднялись на новый уровень в кофейном мире после изобрения кофемашины с технологией ультразвука.Сообщается, что раньше приготовление кофе по подобной технологии занимало от 12 до 24 часов, но сейчас ученым удалось сократить этот професс до трех минут. Также отмечается, что ультразвук позволяет быстро извлечь вкус и аромат из кофейных зерен, делая напиток при этом мягким, лишенным горечи и кислотности.Ученые предполагают, что это изобретение поможет упростить процесс приготовления холодного кофе для ресторанов и кофеен, так как они смогут готовить напиток без использования огромных кофемашин и других установок.
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мир, кофе, австралия
Поднялись на новый уровень. Любителям кофе приготовили сюрприз
Ученые научились с помощью ультразвука готовить холодный кофе всего за 3 минуты
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ.
В Австралии разработали инновационный метод приготовления холодного кофе при помощи ультразвуковой технологии, сообщает
Android-Robot, ссылаясь на издание Ultrasonics Sonochemistry.
Так, австралийские ученые поднялись на новый уровень в кофейном мире после изобрения кофемашины с технологией ультразвука.
Сообщается, что раньше приготовление кофе по подобной технологии занимало от 12 до 24 часов, но сейчас ученым удалось сократить этот професс до трех минут. Также отмечается, что ультразвук позволяет быстро извлечь вкус и аромат из кофейных зерен, делая напиток при этом мягким, лишенным горечи и кислотности.
Ученые предполагают, что это изобретение поможет упростить процесс приготовления холодного кофе для ресторанов и кофеен, так как они смогут готовить напиток без использования огромных кофемашин и других установок.
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