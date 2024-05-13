https://1prime.ru/20240513/krasnov-848103837.html

Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Севпотоков"

Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Севпотоков" - 13.05.2024, ПРАЙМ

Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Севпотоков"

Генеральная прокуратура России сделала запросы в США и Германию о ходе расследования терактов на газопроводах "Северный поток", ответы покажут миру, кто стоит... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T11:25+0300

2024-05-13T11:25+0300

2024-05-13T11:25+0300

чп на северных потоках

игорь краснов

сша

германия

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России сделала запросы в США и Германию о ходе расследования терактов на газопроводах "Северный поток", ответы покажут миру, кто стоит за их подрывом. Об этом заявил в беседе с агентством РИА Новости глава ГП Игорь Краснов.Он напомнил, что Россия делала множество запросов в компетентные органы Франции, германии. Кипра и США, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года."Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями", - сказал Краснов.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240503/rassledovanie-847887863.html

сша

германия

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чп на северных потоках, игорь краснов, сша, германия