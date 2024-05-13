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Кредитование компаний в России в апреле росло так же, как в марте
Кредитование компаний в России в апреле росло так же, как в марте - 13.05.2024, ПРАЙМ
Кредитование компаний в России в апреле росло так же, как в марте
Корпоративное кредитование в России в апреле росло темпами, сравнимы с мартом, розничное также расширялось, следует из материалов Банка России. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T20:03+0300
2024-05-13T20:03+0300
2024-05-13T20:04+0300
экономика
кредитование компаний
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России в апреле росло темпами, сравнимы с мартом, розничное также расширялось, следует из материалов Банка России. По данным ЦБ, российские банки в марте по сравнению с февралем нарастили корпоративное кредитование на значительные 1,8%, населения – на 1,7%. "Корпоративный кредитный портфель в апреле, по оперативным оценкам, рос в месячных темпах около мартовских значений, но был несколько ниже траектории апреля 2023 года", - сказано в сообщении. При этом динамика розничного кредитования складывается немного ниже траектории апреля 2023 года и заметно ниже периодов высоких темпов роста, в частности, первого – начала второго кварталов 2021 года, указал ЦБ. "Розничное кредитование в целом в апреле, по предварительным данным, расширялось, при этом интенсивнее в краткосрочном сегменте, что может быть связано с сохраняющимся приростом задолженности по кредитным картам, а по долгосрочным операциям динамика была сдержанной", - сказано в сообщении.
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кредитование компаний
Экономика, кредитование компаний
Кредитование компаний в России в апреле росло так же, как в марте
ЦБ: кредитование компаний в России в апреле росло темпами, сравнимыми с мартом
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России в апреле росло темпами, сравнимы с мартом, розничное также расширялось, следует из материалов Банка России.
По данным ЦБ, российские банки в марте по сравнению с февралем нарастили корпоративное кредитование на значительные 1,8%, населения – на 1,7%.
"Корпоративный кредитный портфель в апреле, по оперативным оценкам, рос в месячных темпах около мартовских значений, но был несколько ниже траектории апреля 2023 года", - сказано в сообщении.
В ЦБ назвали условие, при котором не стоит брать кредит
При этом динамика розничного кредитования складывается немного ниже траектории апреля 2023 года и заметно ниже периодов высоких темпов роста, в частности, первого – начала второго кварталов 2021 года, указал ЦБ.
"Розничное кредитование в целом в апреле, по предварительным данным, расширялось, при этом интенсивнее в краткосрочном сегменте, что может быть связано с сохраняющимся приростом задолженности по кредитным картам, а по долгосрочным операциям динамика была сдержанной", - сказано в сообщении.