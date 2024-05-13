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Кредитование компаний в России в апреле росло так же, как в марте

Кредитование компаний в России в апреле росло так же, как в марте - 13.05.2024, ПРАЙМ

Кредитование компаний в России в апреле росло так же, как в марте

Корпоративное кредитование в России в апреле росло темпами, сравнимы с мартом, розничное также расширялось, следует из материалов Банка России. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T20:03+0300

2024-05-13T20:03+0300

2024-05-13T20:04+0300

экономика

кредитование компаний

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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России в апреле росло темпами, сравнимы с мартом, розничное также расширялось, следует из материалов Банка России. По данным ЦБ, российские банки в марте по сравнению с февралем нарастили корпоративное кредитование на значительные 1,8%, населения – на 1,7%. "Корпоративный кредитный портфель в апреле, по оперативным оценкам, рос в месячных темпах около мартовских значений, но был несколько ниже траектории апреля 2023 года", - сказано в сообщении. При этом динамика розничного кредитования складывается немного ниже траектории апреля 2023 года и заметно ниже периодов высоких темпов роста, в частности, первого – начала второго кварталов 2021 года, указал ЦБ. "Розничное кредитование в целом в апреле, по предварительным данным, расширялось, при этом интенсивнее в краткосрочном сегменте, что может быть связано с сохраняющимся приростом задолженности по кредитным картам, а по долгосрочным операциям динамика была сдержанной", - сказано в сообщении.

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кредитование компаний