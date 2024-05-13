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Назван способ остановить незаконных добытчиков криптовалюты

Назван способ остановить незаконных добытчиков криптовалюты - 13.05.2024, ПРАЙМ

Назван способ остановить незаконных добытчиков криптовалюты

Провести границу между "белыми" и "серыми" майнерами помогут присвоение кода ОКВЭД и правила регистрации добытчиков криптовалюты. Это возможно после принятия... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T16:56+0300

2024-05-13T16:56+0300

2024-05-13T17:16+0300

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Провести границу между "белыми" и "серыми" майнерами помогут присвоение кода ОКВЭД и правила регистрации добытчиков криптовалюты. Это возможно после принятия регулирующего законодательства, рассказал агентству "Прайм" директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.По его словам, сегодня важно отделить друг от друга промышленный майнинг и незаконный "серый". Сейчас они сливаются в головах обывателей и регулирующих органов в одно вредное явление, которое высасывает огромное количество электроэнергии из энергосистемы страны и подрывает ее стабильность. А это, как говорится, совершенно разные предметы.Если дата-центры промышленного майнинга получают разрешение на технологическое присоединение, возводят или модернизируют электросетевые объекты и производят официальное подключение к электросети, то "серые" майнеры делают это в обход всех разрешений и, самое главное, планирования мощностей. "То есть, если первые смотрят в будущее и строят для него фундамент, то вторые живут одним днем, чтобы побольше выжать из розетки, пока не поймали", - пояснил Безделов.В этой ситуации поможет принятие регулирующего законодательства, которое сейчас находится на рассмотрении в правительстве. В законе будут описаны количественно-качественные характеристики майнинга как вида деятельности. И только после утверждения нормативной базы его можно будет включить в классификаторе ОКВЭД.Наделение майнеров кодом деятельности и формирование для них правил регистрации в заявительном порядке позволит корректно регулировать отрасль, установить налогообложение в этой сфере, а самое главное, провести четкую границу между промышленным майнингом и незаконным. А пока нет правил – нет наказаний за их нарушения, и нет четкого механизма и особенностей налогообложения этой высокотехнологичной отрасли. "Уверен, что большую часть этих вопросов позволит решить принимаемый проект постановления закона", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240426/kriptovalyuta-847728938.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, майнинг