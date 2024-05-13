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Назван способ остановить незаконных добытчиков криптовалюты - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Назван способ остановить незаконных добытчиков криптовалюты
Назван способ остановить незаконных добытчиков криптовалюты - 13.05.2024, ПРАЙМ
Назван способ остановить незаконных добытчиков криптовалюты
Провести границу между "белыми" и "серыми" майнерами помогут присвоение кода ОКВЭД и правила регистрации добытчиков криптовалюты. Это возможно после принятия... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T16:56+0300
2024-05-13T17:16+0300
криптовалюта
операции с криптовалютой
рынок криптовалюты
майнинг
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Провести границу между "белыми" и "серыми" майнерами помогут присвоение кода ОКВЭД и правила регистрации добытчиков криптовалюты. Это возможно после принятия регулирующего законодательства, рассказал агентству "Прайм" директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.По его словам, сегодня важно отделить друг от друга промышленный майнинг и незаконный "серый". Сейчас они сливаются в головах обывателей и регулирующих органов в одно вредное явление, которое высасывает огромное количество электроэнергии из энергосистемы страны и подрывает ее стабильность. А это, как говорится, совершенно разные предметы.Если дата-центры промышленного майнинга получают разрешение на технологическое присоединение, возводят или модернизируют электросетевые объекты и производят официальное подключение к электросети, то "серые" майнеры делают это в обход всех разрешений и, самое главное, планирования мощностей. "То есть, если первые смотрят в будущее и строят для него фундамент, то вторые живут одним днем, чтобы побольше выжать из розетки, пока не поймали", - пояснил Безделов.В этой ситуации поможет принятие регулирующего законодательства, которое сейчас находится на рассмотрении в правительстве. В законе будут описаны количественно-качественные характеристики майнинга как вида деятельности. И только после утверждения нормативной базы его можно будет включить в классификаторе ОКВЭД.Наделение майнеров кодом деятельности и формирование для них правил регистрации в заявительном порядке позволит корректно регулировать отрасль, установить налогообложение в этой сфере, а самое главное, провести четкую границу между промышленным майнингом и незаконным. А пока нет правил – нет наказаний за их нарушения, и нет четкого механизма и особенностей налогообложения этой высокотехнологичной отрасли. "Уверен, что большую часть этих вопросов позволит решить принимаемый проект постановления закона", - заключил эксперт.
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операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, майнинг
Криптовалюта, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, майнинг
16:56 13.05.2024 (обновлено: 17:16 13.05.2024)
 
Назван способ остановить незаконных добытчиков криптовалюты

Эксперт Безделов: код ОКВЭД и регистрация разделят "белый" и "серый" майнинг

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Провести границу между "белыми" и "серыми" майнерами помогут присвоение кода ОКВЭД и правила регистрации добытчиков криптовалюты. Это возможно после принятия регулирующего законодательства, рассказал агентству "Прайм" директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.
По его словам, сегодня важно отделить друг от друга промышленный майнинг и незаконный "серый". Сейчас они сливаются в головах обывателей и регулирующих органов в одно вредное явление, которое высасывает огромное количество электроэнергии из энергосистемы страны и подрывает ее стабильность. А это, как говорится, совершенно разные предметы.
Если дата-центры промышленного майнинга получают разрешение на технологическое присоединение, возводят или модернизируют электросетевые объекты и производят официальное подключение к электросети, то "серые" майнеры делают это в обход всех разрешений и, самое главное, планирования мощностей. "То есть, если первые смотрят в будущее и строят для него фундамент, то вторые живут одним днем, чтобы побольше выжать из розетки, пока не поймали", - пояснил Безделов.
В этой ситуации поможет принятие регулирующего законодательства, которое сейчас находится на рассмотрении в правительстве. В законе будут описаны количественно-качественные характеристики майнинга как вида деятельности. И только после утверждения нормативной базы его можно будет включить в классификаторе ОКВЭД.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте
26 апреля, 12:16
Наделение майнеров кодом деятельности и формирование для них правил регистрации в заявительном порядке позволит корректно регулировать отрасль, установить налогообложение в этой сфере, а самое главное, провести четкую границу между промышленным майнингом и незаконным. А пока нет правил – нет наказаний за их нарушения, и нет четкого механизма и особенностей налогообложения этой высокотехнологичной отрасли. "Уверен, что большую часть этих вопросов позволит решить принимаемый проект постановления закона", - заключил эксперт.
 
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