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Над Крымом уничтожили четыре крылатых ракеты
Над Крымом уничтожили четыре крылатых ракеты - 13.05.2024, ПРАЙМ
Над Крымом уничтожили четыре крылатых ракеты
Четыре крылатых ракеты Storm Shadow уничтожили над Крымом, 12 снарядов ресктивных систем залпового огня "Ольха" сбили над Белгороднской областью. Об этом... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T08:59+0300
2024-05-13T08:59+0300
2024-05-13T08:59+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Четыре крылатых ракеты Storm Shadow уничтожили над Крымом, 12 снарядов ресктивных систем залпового огня "Ольха" сбили над Белгороднской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.Как отметили в ведомстве, в ночь на 13 мая киевский режим попытался совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа, РСЗО "Ольха", а также авиационных ракет "Storm Shadow", по территории России. Попытки были пресечены, подчеркнули в министерстве."Дежурными средствами ПВО были уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и двенадцать БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты "Storm Shadow" и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области", - пояснило Минобороны.
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минобороны рф, крым, пво
Спецоперация на Украине, Минобороны РФ, КРЫМ, ПВО
Над Крымом уничтожили четыре крылатых ракеты
Минобороны: четыре крылатых ракеты Storm Shadow уничтожены над Крымом
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Четыре крылатых ракеты Storm Shadow уничтожили над Крымом, 12 снарядов ресктивных систем залпового огня "Ольха" сбили над Белгороднской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Как отметили в ведомстве, в ночь на 13 мая киевский режим попытался совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа, РСЗО "Ольха", а также авиационных ракет "Storm Shadow", по территории России. Попытки были пресечены, подчеркнули в министерстве.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и двенадцать БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты "Storm Shadow" и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области", - пояснило Минобороны.
Число погибших при обстрелах Белгорода в воскресенье достигло 19 человек