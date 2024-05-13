https://1prime.ru/20240513/krym-848097627.html

Над Крымом уничтожили четыре крылатых ракеты

Над Крымом уничтожили четыре крылатых ракеты - 13.05.2024, ПРАЙМ

Над Крымом уничтожили четыре крылатых ракеты

Четыре крылатых ракеты Storm Shadow уничтожили над Крымом, 12 снарядов ресктивных систем залпового огня "Ольха" сбили над Белгороднской областью. Об этом... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T08:59+0300

2024-05-13T08:59+0300

2024-05-13T08:59+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Четыре крылатых ракеты Storm Shadow уничтожили над Крымом, 12 снарядов ресктивных систем залпового огня "Ольха" сбили над Белгороднской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.Как отметили в ведомстве, в ночь на 13 мая киевский режим попытался совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа, РСЗО "Ольха", а также авиационных ракет "Storm Shadow", по территории России. Попытки были пресечены, подчеркнули в министерстве."Дежурными средствами ПВО были уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и двенадцать БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты "Storm Shadow" и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области", - пояснило Минобороны.

https://1prime.ru/20240513/belgorod-848097366.html

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