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Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров - 13.05.2024, ПРАЙМ
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров
Если страны коллективного Запада намерены решать украинский кризис на поле боя, то Россия к этому готова. Такое мнение выразил исполняющий обязанности министра... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T11:41+0300
2024-05-13T11:46+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Если страны коллективного Запада намерены решать украинский кризис на поле боя, то Россия к этому готова. Такое мнение выразил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров."Это их право, если хотят на поле боя - будет на поле боя", — заметил дипломат.Лавров также добавил, что конференция по Украине, запланированная на июнь в Швейцарии, сведется к формулированию ультиматумов для России. Он также сравнил это с "выговором для школьника". Лавров заключил, что западные страны не желают разговаривать с Россией и намерены диктовать свои условия, однако с Москвой так не получится.Ранее президент России Владимир Путин выступил с иницативой переназначить Сергея Лаврова на должность главы внешнеполитического ведомства России.Пост министра иностранных дел Сергей Лавров занял при Владимире Путине в 2004 году и с тех пор сохранял эту должность в каждом новом правительстве.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
11:41 13.05.2024 (обновлено: 11:46 13.05.2024)
 
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров

Лавров: если Запад хочет решить украинский кризис на поле боя, РФ к этому готова

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Если страны коллективного Запада намерены решать украинский кризис на поле боя, то Россия к этому готова. Такое мнение выразил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это их право, если хотят на поле боя - будет на поле боя", — заметил дипломат.
Лавров также добавил, что конференция по Украине, запланированная на июнь в Швейцарии, сведется к формулированию ультиматумов для России. Он также сравнил это с "выговором для школьника". Лавров заключил, что западные страны не желают разговаривать с Россией и намерены диктовать свои условия, однако с Москвой так не получится.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с иницативой переназначить Сергея Лаврова на должность главы внешнеполитического ведомства России.
Пост министра иностранных дел Сергей Лавров занял при Владимире Путине в 2004 году и с тех пор сохранял эту должность в каждом новом правительстве.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
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