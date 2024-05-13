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Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров

Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров - 13.05.2024, ПРАЙМ

Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров

Если страны коллективного Запада намерены решать украинский кризис на поле боя, то Россия к этому готова. Такое мнение выразил исполняющий обязанности министра... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T11:41+0300

2024-05-13T11:41+0300

2024-05-13T11:46+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Если страны коллективного Запада намерены решать украинский кризис на поле боя, то Россия к этому готова. Такое мнение выразил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров."Это их право, если хотят на поле боя - будет на поле боя", — заметил дипломат.Лавров также добавил, что конференция по Украине, запланированная на июнь в Швейцарии, сведется к формулированию ультиматумов для России. Он также сравнил это с "выговором для школьника". Лавров заключил, что западные страны не желают разговаривать с Россией и намерены диктовать свои условия, однако с Москвой так не получится.Ранее президент России Владимир Путин выступил с иницативой переназначить Сергея Лаврова на должность главы внешнеполитического ведомства России.Пост министра иностранных дел Сергей Лавров занял при Владимире Путине в 2004 году и с тех пор сохранял эту должность в каждом новом правительстве.

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