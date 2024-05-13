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Швейцария уже не годится для проведения переговоров, заявил Лавров

Швейцария уже не годится для проведения переговоров, заявил Лавров - 13.05.2024, ПРАЙМ

Швейцария уже не годится для проведения переговоров, заявил Лавров

Швейцария уже не подходит для проведения мирных переговоров, в том числе по украинскому вопросу, считает и.о. главы Министерства иностранных дел России Сергей... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T11:54+0300

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россия

швейцария

украина

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Швейцария уже не подходит для проведения мирных переговоров, в том числе по украинскому вопросу, считает и.о. главы Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Так, и.о. министра заявил, что организованная Берном конференция по Украине, которая состоится летом в Женеве, призвана сформулировать ультиматум России. По его словам, ее участники сфокусированы на формуле Зеленского, однако при этом не принимают во внимание другие имевшиеся инициативы, в том числе Китая. Лавров подчекрнул, что после того, как Швейцария однозначно встала на сторону Украины, считать ее нейтральным государством больше нельзя, и поэтому для переговоров она не годится. Ранее Москва неоднократно говорила, что открыта к мирным переговорам по украинскому вопросу. Несмотря на это, Киев запретил переговоры с российской стороной на законодательном уровне.15 и 16 июня Швейцария проведет мирную конференцию по Украине. Встреча организуется по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Владимир Хохлов, пресс-секретарь посольства России в Берне, указывал, что Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула" противоречит ее интересам.

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швейцария

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россия, швейцария, украина