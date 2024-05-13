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Швейцария уже не годится для проведения переговоров, заявил Лавров - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Швейцария уже не годится для проведения переговоров, заявил Лавров
Швейцария уже не годится для проведения переговоров, заявил Лавров - 13.05.2024, ПРАЙМ
Швейцария уже не годится для проведения переговоров, заявил Лавров
Швейцария уже не подходит для проведения мирных переговоров, в том числе по украинскому вопросу, считает и.о. главы Министерства иностранных дел России Сергей... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T11:54+0300
2024-05-13T12:01+0300
россия
швейцария
украина
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Швейцария уже не подходит для проведения мирных переговоров, в том числе по украинскому вопросу, считает и.о. главы Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Так, и.о. министра заявил, что организованная Берном конференция по Украине, которая состоится летом в Женеве, призвана сформулировать ультиматум России. По его словам, ее участники сфокусированы на формуле Зеленского, однако при этом не принимают во внимание другие имевшиеся инициативы, в том числе Китая. Лавров подчекрнул, что после того, как Швейцария однозначно встала на сторону Украины, считать ее нейтральным государством больше нельзя, и поэтому для переговоров она не годится. Ранее Москва неоднократно говорила, что открыта к мирным переговорам по украинскому вопросу. Несмотря на это, Киев запретил переговоры с российской стороной на законодательном уровне.15 и 16 июня Швейцария проведет мирную конференцию по Украине. Встреча организуется по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Владимир Хохлов, пресс-секретарь посольства России в Берне, указывал, что Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула" противоречит ее интересам.
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швейцария
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россия, швейцария, украина
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА
11:54 13.05.2024 (обновлено: 12:01 13.05.2024)
 
Швейцария уже не годится для проведения переговоров, заявил Лавров

Лавров: Швейцария уже не годится для переговоров, в том числе по Украине

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Швейцария уже не подходит для проведения мирных переговоров, в том числе по украинскому вопросу, считает и.о. главы Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Так, и.о. министра заявил, что организованная Берном конференция по Украине, которая состоится летом в Женеве, призвана сформулировать ультиматум России. По его словам, ее участники сфокусированы на формуле Зеленского, однако при этом не принимают во внимание другие имевшиеся инициативы, в том числе Китая.
Лавров подчекрнул, что после того, как Швейцария однозначно встала на сторону Украины, считать ее нейтральным государством больше нельзя, и поэтому для переговоров она не годится.
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
На мирный саммит по Украине в Швейцарии пригласят 120 стран
10 апреля, 19:38
Ранее Москва неоднократно говорила, что открыта к мирным переговорам по украинскому вопросу. Несмотря на это, Киев запретил переговоры с российской стороной на законодательном уровне.
15 и 16 июня Швейцария проведет мирную конференцию по Украине. Встреча организуется по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Владимир Хохлов, пресс-секретарь посольства России в Берне, указывал, что Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула" противоречит ее интересам.
 
РОССИЯШВЕЙЦАРИЯУКРАИНА
 
 
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