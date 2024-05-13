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ЕС продлил льготы для экспорта с Украины с ограничениями для сельхозтоваров
ЕС продлил льготы для экспорта с Украины с ограничениями для сельхозтоваров - 13.05.2024, ПРАЙМ
ЕС продлил льготы для экспорта с Украины с ограничениями для сельхозтоваров
Совет ЕС в понедельник завершил процедуру продления еще на год с июня 2024 по июнь 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины с рядом ограничений в... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:08+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС в понедельник завершил процедуру продления еще на год с июня 2024 по июнь 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины с рядом ограничений в отношении некоторых видов сельхозпродукции, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии. В апреле это решение уже утвердил Европейский парламент. "Меры также учитывают обеспокоенность заинтересованных сторон в ЕС. С этой целью, а также с учетом значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС в 2022 и 2023 годах, обновленные меры содержат усиленный защитный механизм. Это позволит быстро принять меры по корректировке ситуации в случае значительных сбоев на рынке ЕС или рынках одного или нескольких государств-членов", - указывается в распространенном заявлении Еврокомиссии. В новые меры вошла также возможность "экстренного торможения" импорта в ЕС яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда, которая будет автоматически срабатывать, если его объемы превысят предельно допустимый "потолок". Обсуждение предложения о продлении беспошлинного ввоза товаров Украины проходило на фоне не утихающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Венгрия в середине апреля заявила, что руководство Евросоюза, продлевая беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов, поэтому Будапешт в одностороннем порядке вводит обязательную маркировку всех запрещенных к ввозу в Венгрию товаров, прибывающих с территории Украины, вне зависимости от их страны происхождения. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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Экономика, ЕС, УКРАИНА, Новости
ЕС продлил льготы для экспорта с Украины с ограничениями для сельхозтоваров
ЕС утвердил льготы для экспорта с Украины с ограничениями для сельхозтоваров
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС в понедельник завершил процедуру продления еще на год с июня 2024 по июнь 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины с рядом ограничений в отношении некоторых видов сельхозпродукции, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.
В апреле это решение уже утвердил Европейский парламент.
"Меры также учитывают обеспокоенность заинтересованных сторон в ЕС. С этой целью, а также с учетом значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС в 2022 и 2023 годах, обновленные меры содержат усиленный защитный механизм. Это позволит быстро принять меры по корректировке ситуации в случае значительных сбоев на рынке ЕС или рынках одного или нескольких государств-членов", - указывается в распространенном заявлении Еврокомиссии.
В новые меры вошла также возможность "экстренного торможения" импорта в ЕС яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда, которая будет автоматически срабатывать, если его объемы превысят предельно допустимый "потолок".
Обсуждение предложения о продлении беспошлинного ввоза товаров Украины проходило на фоне не утихающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.
Венгрия в середине апреля заявила, что руководство Евросоюза, продлевая беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов, поэтому Будапешт в одностороннем порядке вводит обязательную маркировку всех запрещенных к ввозу в Венгрию товаров, прибывающих с территории Украины, вне зависимости от их страны происхождения.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
ЕС согласовал черновик гарантий безопасности для Украины, пишут СМИ