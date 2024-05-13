https://1prime.ru/20240513/manturov-848102351.html

Мантуров раскрыл планы российских верфей по сдаче гражданских судов

Мантуров раскрыл планы российских верфей по сдаче гражданских судов - 13.05.2024, ПРАЙМ

Мантуров раскрыл планы российских верфей по сдаче гражданских судов

Российские верфи по итогам текущего года планируют сдать более 110 гражданских судов против 108 единиц в 2023 году, сообщил кандидат на пост первого... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T10:50+0300

2024-05-13T10:50+0300

2024-05-13T11:00+0300

денис мантуров

верфи

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российские верфи по итогам текущего года планируют сдать более 110 гражданских судов против 108 единиц в 2023 году, сообщил кандидат на пост первого вице-премьера, исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров."В прошлом году было сдано 108 судов, в этом году будет более 110. До 2030 года заложены средства в Фонд национального благосостояния и привлекаются в том числе средства из частных предприятий", - сказал Мантуров, выступая в Госдуме.Он добавил, что сейчас идет активная модернизация предприятий, не только входящих в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК), но и частных компаний, которые создают условия для развития и строительства судов в основных бассейнах России.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что до 2037 года в России планируется построить более 1700 морских и речных судов гражданского сегмента.ОСК оценила потребности России в гражданских судах в период с 2024 по 2035 годы в 2,3 тысячи единиц, при этом консолидированный план заказов на этот период составляет 780 судов.

https://1prime.ru/20240427/sudno-847759696.html

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денис мантуров, верфи