https://1prime.ru/20240513/markirovka-848094529.html

В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России

В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России - 13.05.2024, ПРАЙМ

В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России

Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей, наибольший вклад внесла подакцизная продукция,... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T05:22+0300

2024-05-13T05:22+0300

2024-05-13T05:22+0300

экономика

россия

маркировка

бюджет

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей, наибольший вклад внесла подакцизная продукция, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. "На конец 2023 года сумма дополнительных поступлений в бюджет страны и легальному бизнесу от маркировки превысила один триллион рублей. И да, в июне будет 5 лет, как мы работаем на принципах соглашения о государственно-частном партнерстве", - отметил он. По словам Дубина, порядка 800 миллиардов из этой суммы – это фискальный эффект, поэтому "самый большой эффект приносят подакцизные группы". "По цифрам это, конечно же, табак - порядка 30% приходится на него", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240512/byudzhet-848084255.html

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россия, маркировка, бюджет