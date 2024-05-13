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В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России - 13.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240513/markirovka-848094529.html
В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России
В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России - 13.05.2024, ПРАЙМ
В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России
Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей, наибольший вклад внесла подакцизная продукция,... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T05:22+0300
2024-05-13T05:22+0300
экономика
россия
маркировка
бюджет
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей, наибольший вклад внесла подакцизная продукция, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. "На конец 2023 года сумма дополнительных поступлений в бюджет страны и легальному бизнесу от маркировки превысила один триллион рублей. И да, в июне будет 5 лет, как мы работаем на принципах соглашения о государственно-частном партнерстве", - отметил он. По словам Дубина, порядка 800 миллиардов из этой суммы – это фискальный эффект, поэтому "самый большой эффект приносят подакцизные группы". "По цифрам это, конечно же, табак - порядка 30% приходится на него", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, маркировка, бюджет
Экономика, РОССИЯ, маркировка, бюджет
05:22 13.05.2024
 
В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России

Глава ЦРПТ Дубин: маркировка принесла в бюджет России более триллиона рублей

© РИА Новости . Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМаркировка продукции
Маркировка продукции - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Варвара Гертье
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей, наибольший вклад внесла подакцизная продукция, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"На конец 2023 года сумма дополнительных поступлений в бюджет страны и легальному бизнесу от маркировки превысила один триллион рублей. И да, в июне будет 5 лет, как мы работаем на принципах соглашения о государственно-частном партнерстве", - отметил он.
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По словам Дубина, порядка 800 миллиардов из этой суммы – это фискальный эффект, поэтому "самый большой эффект приносят подакцизные группы". "По цифрам это, конечно же, табак - порядка 30% приходится на него", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯмаркировкабюджет
 
 
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