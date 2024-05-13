https://1prime.ru/20240513/markirovka-848094529.html
В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России
В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России - 13.05.2024, ПРАЙМ
В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России
Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей, наибольший вклад внесла подакцизная продукция,... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T05:22+0300
2024-05-13T05:22+0300
2024-05-13T05:22+0300
экономика
россия
маркировка
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/83409/40/834094008_0:120:2531:1544_1920x0_80_0_0_b385d538493e3a02147ee03902c6302e.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей, наибольший вклад внесла подакцизная продукция, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. "На конец 2023 года сумма дополнительных поступлений в бюджет страны и легальному бизнесу от маркировки превысила один триллион рублей. И да, в июне будет 5 лет, как мы работаем на принципах соглашения о государственно-частном партнерстве", - отметил он. По словам Дубина, порядка 800 миллиардов из этой суммы – это фискальный эффект, поэтому "самый большой эффект приносят подакцизные группы". "По цифрам это, конечно же, табак - порядка 30% приходится на него", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20240512/byudzhet-848084255.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83409/40/834094008_156:0:2375:1664_1920x0_80_0_0_45f00fbf064b94c955465400f68b78b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маркировка, бюджет
Экономика, РОССИЯ, маркировка, бюджет
В ЦРПТ сообщили, сколько средств маркировка принесла в бюджет России
Глава ЦРПТ Дубин: маркировка принесла в бюджет России более триллиона рублей
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей, наибольший вклад внесла подакцизная продукция, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"На конец 2023 года сумма дополнительных поступлений в бюджет страны и легальному бизнесу от маркировки превысила один триллион рублей. И да, в июне будет 5 лет, как мы работаем на принципах соглашения о государственно-частном партнерстве", - отметил он.
Кассовое исполнение федерального бюджета достигло исторического рекорда
По словам Дубина, порядка 800 миллиардов из этой суммы – это фискальный эффект, поэтому "самый большой эффект приносят подакцизные группы". "По цифрам это, конечно же, табак - порядка 30% приходится на него", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.