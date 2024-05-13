https://1prime.ru/20240513/microsoft--848099167.html
Microsoft разблокировала обновления для российских пользователей, пишет СМИ
Microsoft разблокировала обновления для российских пользователей, пишет СМИ - 13.05.2024, ПРАЙМ
Microsoft разблокировала обновления для российских пользователей, пишет СМИ
Компания Microsoft сделала доступным для россиян обновления Windows и Office, сообщает издание "Известия", ссылаясь на ассоциацию разработчиков ПО "Руссофт". | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:33+0300
2024-05-13T09:33+0300
2024-05-13T09:58+0300
россия
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Компания Microsoft сделала доступным для россиян обновления Windows и Office, сообщает издание "Известия", ссылаясь на ассоциацию разработчиков ПО "Руссофт".Так, сообщается, что речь идет о разрешении российским пользователям обновлять Windows и Office. Как рассказали эксперты, Microsoft ищет способы остаться на российском рынке, так как он очень важен для корпорации.Тем не менее, как рассказал президент ассоциации Владимир Макаров, согласно официальным комментариям компании, россиянам все еще недоступны обновления, но в частном разговоре представители Microsoft гарантируют полную поддержку своего ПО в России.Microsoft Corporation — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочих видов техники.
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россия, microsoft, сша, санкции против рф
РОССИЯ, Microsoft, США, санкции против РФ
Microsoft разблокировала обновления для российских пользователей, пишет СМИ
"Известия": Microsoft сняла запрет на обновления для российских пользователей
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ.
Компания Microsoft сделала доступным для россиян обновления Windows и Office, сообщает
издание "Известия", ссылаясь на ассоциацию разработчиков ПО "Руссофт".
Так, сообщается, что речь идет о разрешении российским пользователям обновлять Windows и Office. Как рассказали эксперты, Microsoft ищет способы остаться на российском рынке, так как он очень важен для корпорации.
Тем не менее, как рассказал президент ассоциации Владимир Макаров, согласно официальным комментариям компании, россиянам все еще недоступны обновления, но в частном разговоре представители Microsoft гарантируют полную поддержку своего ПО в России.
Microsoft Corporation — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочих видов техники.
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