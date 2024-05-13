https://1prime.ru/20240513/migranty-848094931.html
Десятки мигрантов выдворят из России из-за нелегальной работы в Подмосковье
Десятки мигрантов выдворят из России из-за нелегальной работы в Подмосковье - 13.05.2024, ПРАЙМ
Десятки мигрантов выдворят из России из-за нелегальной работы в Подмосковье
В ходе полицейского рейда на овощном складе в подмосковном поселке Горшково было выявлено свыше 40 нелегальных мигрантов. Всех их выдворят из Российской... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T05:44+0300
2024-05-13T05:44+0300
2024-05-13T05:50+0300
россия
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В ходе полицейского рейда на овощном складе в подмосковном поселке Горшково было выявлено свыше 40 нелегальных мигрантов. Всех их выдворят из Российской Федерации, сообщает сайт "МВД Медиа". В частности, сообщается: "В ходе рейда к административной ответственности привлечено 42 уроженца ближнего зарубежья по статьям 18.10 и 18.8 КоАП РФ. Все правонарушители работали на территории региона без патента, а 36 из них уклонились от выезда из страны по истечении срока пребывания. На каждого иностранца наложен штраф с последующим выдворением за пределы Российской Федерации". Проверка на овощном складе в поселке Горшково проводилась в рамках оперативно-профилактического мероприятия. В то же время полиция, как сообщает "МВД Медиа", выясняет, кто является работодателями нелегальных мигрантов, чтобы привлечь их к ответственности.
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россия, выдворение
РОССИЯ, выдворение, Экономика
Десятки мигрантов выдворят из России из-за нелегальной работы в Подмосковье
МВД: 42 мигранта выдворят из России из-за нелегальной работы в Подмосковье
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В ходе полицейского рейда на овощном складе в подмосковном поселке Горшково было выявлено свыше 40 нелегальных мигрантов. Всех их выдворят из Российской Федерации, сообщает сайт "МВД Медиа".
В частности, сообщается: "В ходе рейда к административной ответственности привлечено 42 уроженца ближнего зарубежья по статьям 18.10 и 18.8 КоАП РФ. Все правонарушители работали на территории региона без патента, а 36 из них уклонились от выезда из страны по истечении срока пребывания. На каждого иностранца наложен штраф с последующим выдворением за пределы Российской Федерации".
Нечаев полагает, что кадровый голод в России мигрантами не закрыть
Проверка на овощном складе в поселке Горшково проводилась в рамках оперативно-профилактического мероприятия. В то же время полиция, как сообщает "МВД Медиа", выясняет, кто является работодателями нелегальных мигрантов, чтобы привлечь их к ответственности.