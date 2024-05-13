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Суд оставил в силе приговор Олегу Митволю

Суд оставил в силе приговор Олегу Митволю - 13.05.2024, ПРАЙМ

Суд оставил в силе приговор Олегу Митволю

Железнодорожный районный суд Красноярска не удовлетворил ходатайство о смягчении приговора экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя, который... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T07:11+0300

2024-05-13T07:11+0300

2024-05-13T07:19+0300

происшествия

россия

суд

олег митволь

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Железнодорожный районный суд Красноярска не удовлетворил ходатайство о смягчении приговора экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя, который ранее был осужден на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Михаил Шолохов. Рассмотрение ходатайства состоялось 13 мая. Как заявил адвокат, "Железнодорожный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении ходатайства для изменения вида наказания на принудительные работы". В сентябре прошлого года красноярский суд приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 млн рублей; также свыше 200 млн рублей было взыскано в пользу краевого транспортного управления. Олег Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговор был обжалован, но в марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил его в силе. Как полагает следствие, участники преступной схемы похитили при строительстве метро в Красноярске 900 млн рублей. Ранее экс-министр транспорта Красноярского края Константин Димитров был приговорен к трем годам и двум месяцам колонии за превышение полномочий .

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россия, суд, олег митволь