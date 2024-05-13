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Колокольцев назвал борьбу с коррупцией важной задачей МВД

Колокольцев назвал борьбу с коррупцией важной задачей МВД - 13.05.2024, ПРАЙМ

Колокольцев назвал борьбу с коррупцией важной задачей МВД

Сохранение средств бюджета и борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, являются важными задачами МВД РФ, заявил в Совфеде кандидат на должность... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T13:33+0300

2024-05-13T13:33+0300

2024-05-13T13:33+0300

кабмин

владимир колокольцев

мвд

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Сохранение средств бюджета и борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, являются важными задачами МВД РФ, заявил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев.Он присутствует на заседании комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти."Что касается задач, это прежде всего сохранение бюджетных средств, борьба с коррупцией среди чиновничества и других граждан, выявление, документирование фактов злоупотребления и должностных преступлений. Ну и, конечно, борьба с коррупцией в своих собственных рядах", - отметил Колокольцев.По его словам, полностью победить коррупцию ведомство не может, но "справляется", и результаты уже налицо. Полиция выявляет 75% коррупционных преступлений, при этом за последние годы раскрываемость выросла на 3%. Фактов получения взяток выявлено на 15% больше, нанесенный коррупционерами ущерб в 50 миллиардов рублей уже почти полностью возмещен, отметил Колокольцев.В свою очередь, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в Сенате позитивно оценивают кандидатуру Колокольцева на должность главы МВД РФ. По ее словам, он возглавляет непростое ведомство, отвечающее за правопорядок, досконально знает систему изнутри. Это дает понимание, как руководить, развивать и совершенствовать ее.

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владимир колокольцев, мвд