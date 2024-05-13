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Хлопнут дверью. Чем обернется выход России из МВФ и ВТО

Хлопнут дверью. Чем обернется выход России из МВФ и ВТО - 13.05.2024, ПРАЙМ

Хлопнут дверью. Чем обернется выход России из МВФ и ВТО

Идея о том, что России надо бы выйти из МВФ, ВТО и прочих международных экономических организаций, постоянно муссируется экспертным сообществом. В самом деле –... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T04:04+0300

2024-05-13T04:04+0300

2024-05-13T04:04+0300

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. Идея о том, что России надо бы выйти из МВФ, ВТО и прочих международных экономических организаций, постоянно муссируется экспертным сообществом. В самом деле – главным фигурантом этих структур являются США, чьи интересы там отстаивают. Никаких дешевых кредитов из МВФ мы давно не получаем, да они нам и не нужны, а торговые барьеры для нас выстраиваются при помощи санкций вне зависимости от членства в ВТО. Так зачем нам все это – только взносы платить?Выход обиженных Эти разговоры усилились после того, как представители российского Минфина и Центробанка не смогли попасть на очередные встречи МВФ и Всемирного банка на министерском уровне в Вашингтоне – США вовремя не выдали визы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЗа последние два года Россия вышла из нескольких международных организаций - Совета Европы, ЕСПЧ, Всемирной туристской организации и других. Однако членство в экономических объединениях сохраняется, невзирая на подобные "визовые пощечины".Инициативу о выходе России из МВФ внесли даже на рассмотрение Госдумы, но все же не одобрили. Позже ее раскритиковал исполнительный директор от нашей страны в МВФ Алексей Можин. По его словам, потенциальный выход из фонда ослабит позиции тех стран, которые нуждаются в нашей поддержке. Сейчас в составе совета директоров МВФ по 12 кресел — поровну у западных и незападных государств. При этом распределение голосов примерно 60 на 40 в пользу западных.Но, помимо поддержки наших друзей в наднациональных объединениях, есть и другие основания не отказываться от членства в них "назло Западу". Чтобы осознать последствия подобного демарша, нужно понимать, зачем были созданы все эти структуры и как они работают.Кредиты на своих условияхМеждународный валютный фонд возник во время Второй мировой войны с целью обеспечить фиксированные курсы резервных валют и кредитовать тех, кому это необходимо. Это часть сформировавшейся в те годы Бреттон-Вудской системы, закрепившей гегемонию доллара. Со временем он превратился в специфическую международную кредитную организацию, раздающую деньги в обмен на исполнение требований, способных не восстановить, а подорвать экономику должника.Схожие задачи и у Всемирного банка, с той лишь разницей, что помощь он оказывает исключительно развивающимся странам. Это в чистом виде кредитная организация для стран с низким доходом, его займы идут на реформы, направленные на улучшение жизни людей. Но цели, под которые раздают деньги, тоже спорные. Например, начиная с 1997 года Всемирный банк предоставил России более 160 миллионов долларов на реализацию проектов в сфере образования: "повышение" качества учебников и введение ЕГЭ. Теперь активно обсуждается как необходимость переписывать эти учебники, так и отмена ЕГЭ, явно не улучшающего качество и доступность образования.Роль ВТО – либерализация международной торговли: участники объединения торгуют друг с другом без преград и по льготным тарифам. ВТО отвечает за разработку торговых соглашений между странами и следит за их соблюдением.Россия вступила во Всемирный банк в 1992 году, в ВТО – в 2012 году. Но если с первыми двумя структурами проблем не было – нас приняли по факту распада СССР и сразу выдали кредиты, то вступать в МВФ пришлось почти 20 лет. Именно столько времени понадобилось на согласование всех условий.При этом по прошествии десяти лет стало понятно, что значительной пользы членство в ВТО России не принесло. По разным причинам – за эти годы было пережито несколько экономических кризисов, изменилась политическая ситуация, не были проведены обещанные реформы. Да и мир стал другим – правила игры десятилетней давности уже не работают.Ограничение возможностей России Тем не менее, разбрасываться членством в, казалось бы, бесполезных объединениях не следует. Помимо уже упомянутой поддержки незападных стран, для этого есть ряд других причин. Прежде всего – несмотря на то, что во многом международные экономические структуры устарели, они все еще являются частью мировой финансовой системы и во многом ее определяют. Это целостный институт, влияющий на общую макростабильность в мире."Выход так или иначе ограничит возможности России как полноправного участника этой системы, несмотря на то, что РФ в ней не доминирует, а недружественные действия могут осуществляться и осуществляются вне ее", - пояснил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.В настоящее время механизмы многосторонних экономических организаций, таких как МВФ и особенно ВТО, максимально широко используются подавляющим большинством государств, несмотря на попытки США подорвать авторитет и возможности таких структур. Это важнейший элемент и фактор продвижения идеи многополярного мира (собственно, поэтому США и мешают деятельности ВТО), который провозглашен как лозунг российской внешней политики, напомнил экономист.Выход из наднациональных структур подорвет общие возможности РФ в сфере мировой экономики и приведет к усилению изоляции, станет фактически ее юридическим признанием с российской стороны, считает он.По мнению заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александра Абрамова, выход России не только сократит финансовые возможности фонда, но и создаст массу организационных проблем. "Могут появиться прецеденты с другими странами. В совокупности это снизит эффективность деятельности МВФ, а это, в конечном итоге, негативно отразится на мировой экономике. И мы тоже ощутим на себе этот эффект", - считает он.Лекарство для экономикиИ, наконец, структуры, подобные МВФ и ВБ, взаимодействуют с целью предотвращения экономических кризисов и смягчения последствий, если они уже наступили.Сейчас назревают – или уже назрели - глобальные экономические проблемы, решить которые вряд ли возможно без наднациональных структур. Например, рост внешнего долга в США и прочих развитых странах. Это может привести даже к краху доллара. "На мой взгляд, разбираться с этой проблемой и готовить "план Б" необходимо, чтобы снизить риски", - говорит Абрамов.Конечно, и МВФ, и ВБ сделают все, чтобы сохранить доллар в качестве мировой резервной валюты, не допустив ущерба для финансовой стабильности. Именно они должны предложить мировому сообществу способы решения проблемы.Вместе с тем, участники объединений подспудно "закладывают мину" под валюту №1. Опасаясь попасть под западные санкции (прецедент с заморозкой резервов России напугал многих) и переживая по поводу возможности США платить по долговым обязательствам, они стремятся диверсифицировать свои резервы в сторону использования различных валют, а не только доллара и евро. В результате доля последних в резервах снижается.Так или иначе, невзирая на геополитику, мировая экономика остается единым целым. Даже если она трансформируется в сторону большей фрагментации, странам придется взаимодействовать. И делать это лучше в рамках существующих систем, пусть даже там и верховодит Запад. В конечном итоге, выйти из подобных объединений куда проще, чем в них вступить. А если появятся новые региональные объединения по примеру БРИКС, они смогут взаимодействовать с прежними уже на новых условиях.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мвф, вто, вб, международные организации