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В США надеются, что Китай не отреагирует жестко на их торговые ограничения
В США надеются, что Китай не отреагирует жестко на их торговые ограничения - 13.05.2024, ПРАЙМ
В США надеются, что Китай не отреагирует жестко на их торговые ограничения
Власти США надеются, что предпринимаемые ими торговые ограничения в отношении Китая не спровоцируют жесткую реакцию со стороны Пекина, заявила глава... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T19:52+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Власти США надеются, что предпринимаемые ими торговые ограничения в отношении Китая не спровоцируют жесткую реакцию со стороны Пекина, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Ее заявление прозвучало на фоне публикаций в СМИ о готовящемся повышении пошлин на импорт ряда товаров из Китая. Так, 10 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что пошлины на импорт электромобилей могут быть увеличены в 4 раза - до 100%. Ранее, в апреле, президент Джо Байден заявил о намерении увеличить тарифы на импорт стали и алюминия из КНР в три раза. "Я надеюсь, что мы не увидим серьезной реакции со стороны КНР, но такая вероятность всегда существует", - сказала Йеллен в эфире телеканала Bloomberg TV. Таким образом она прокомментировала возможность того, что Пекин в качестве ответной меры на потенциальные санкции США введет рестрикции против продукции компании Tesla и других американских предприятий. При этом она отказалась подтвердить то, что администрация Байдена готовится вскоре ввести масштабные торговые ограничения против главного экономического конкурента США. Наряду с этим, министр повторила озвученный Байденом тезис, что США не намерены позволять КНР доминировать в стратегических областях, таких как производство полупроводников и экологически чистой энергии. "Президент Байден, как и я, считает неприемлемым полную зависимость от Китая в этих областях, и он намерен гарантировать это (что США не будут зависеть от КНР - ред.), учитывая, что Китай играет не по правилам, субсидируя передовое производство в критически важных областях", - указала Йеллен. Прогнозируемое повышение тарифов на электромобили и другую продукцию - одна из самых серьезных мер, которые, вероятно, будут приняты Байденом в экономической гонке с КНР.
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В США надеются, что Китай не отреагирует жестко на их торговые ограничения
Йеллен: власти США надеются, что их санкции не спровоцируют жесткую реакцию КНР
ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Власти США надеются, что предпринимаемые ими торговые ограничения в отношении Китая не спровоцируют жесткую реакцию со стороны Пекина, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Ее заявление прозвучало на фоне публикаций в СМИ о готовящемся повышении пошлин на импорт ряда товаров из Китая. Так, 10 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что пошлины на импорт электромобилей могут быть увеличены в 4 раза - до 100%. Ранее, в апреле, президент Джо Байден заявил о намерении увеличить тарифы на импорт стали и алюминия из КНР в три раза.
"Я надеюсь, что мы не увидим серьезной реакции со стороны КНР, но такая вероятность всегда существует", - сказала Йеллен в эфире телеканала Bloomberg TV. Таким образом она прокомментировала возможность того, что Пекин в качестве ответной меры на потенциальные санкции США введет рестрикции против продукции компании Tesla и других американских предприятий. При этом она отказалась подтвердить то, что администрация Байдена готовится вскоре ввести масштабные торговые ограничения против главного экономического конкурента США.
США ввели экспортные санкции против 37 китайских компаний
Наряду с этим, министр повторила озвученный Байденом тезис, что США не намерены позволять КНР доминировать в стратегических областях, таких как производство полупроводников и экологически чистой энергии.
"Президент Байден, как и я, считает неприемлемым полную зависимость от Китая в этих областях, и он намерен гарантировать это (что США не будут зависеть от КНР - ред.), учитывая, что Китай играет не по правилам, субсидируя передовое производство в критически важных областях", - указала Йеллен.
Прогнозируемое повышение тарифов на электромобили и другую продукцию - одна из самых серьезных мер, которые, вероятно, будут приняты Байденом в экономической гонке с КНР.