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В США надеются, что Китай не отреагирует жестко на их торговые ограничения - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В США надеются, что Китай не отреагирует жестко на их торговые ограничения
В США надеются, что Китай не отреагирует жестко на их торговые ограничения - 13.05.2024, ПРАЙМ
В США надеются, что Китай не отреагирует жестко на их торговые ограничения
Власти США надеются, что предпринимаемые ими торговые ограничения в отношении Китая не спровоцируют жесткую реакцию со стороны Пекина, заявила глава... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T19:52+0300
2024-05-13T19:52+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Власти США надеются, что предпринимаемые ими торговые ограничения в отношении Китая не спровоцируют жесткую реакцию со стороны Пекина, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Ее заявление прозвучало на фоне публикаций в СМИ о готовящемся повышении пошлин на импорт ряда товаров из Китая. Так, 10 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что пошлины на импорт электромобилей могут быть увеличены в 4 раза - до 100%. Ранее, в апреле, президент Джо Байден заявил о намерении увеличить тарифы на импорт стали и алюминия из КНР в три раза. "Я надеюсь, что мы не увидим серьезной реакции со стороны КНР, но такая вероятность всегда существует", - сказала Йеллен в эфире телеканала Bloomberg TV. Таким образом она прокомментировала возможность того, что Пекин в качестве ответной меры на потенциальные санкции США введет рестрикции против продукции компании Tesla и других американских предприятий. При этом она отказалась подтвердить то, что администрация Байдена готовится вскоре ввести масштабные торговые ограничения против главного экономического конкурента США. Наряду с этим, министр повторила озвученный Байденом тезис, что США не намерены позволять КНР доминировать в стратегических областях, таких как производство полупроводников и экологически чистой энергии. "Президент Байден, как и я, считает неприемлемым полную зависимость от Китая в этих областях, и он намерен гарантировать это (что США не будут зависеть от КНР - ред.), учитывая, что Китай играет не по правилам, субсидируя передовое производство в критически важных областях", - указала Йеллен. Прогнозируемое повышение тарифов на электромобили и другую продукцию - одна из самых серьезных мер, которые, вероятно, будут приняты Байденом в экономической гонке с КНР.
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сша, китай
Экономика, США, КИТАЙ
19:52 13.05.2024
 
В США надеются, что Китай не отреагирует жестко на их торговые ограничения

Йеллен: власти США надеются, что их санкции не спровоцируют жесткую реакцию КНР

© Фото : Federal ReserveМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Власти США надеются, что предпринимаемые ими торговые ограничения в отношении Китая не спровоцируют жесткую реакцию со стороны Пекина, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Ее заявление прозвучало на фоне публикаций в СМИ о готовящемся повышении пошлин на импорт ряда товаров из Китая. Так, 10 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что пошлины на импорт электромобилей могут быть увеличены в 4 раза - до 100%. Ранее, в апреле, президент Джо Байден заявил о намерении увеличить тарифы на импорт стали и алюминия из КНР в три раза.
"Я надеюсь, что мы не увидим серьезной реакции со стороны КНР, но такая вероятность всегда существует", - сказала Йеллен в эфире телеканала Bloomberg TV. Таким образом она прокомментировала возможность того, что Пекин в качестве ответной меры на потенциальные санкции США введет рестрикции против продукции компании Tesla и других американских предприятий. При этом она отказалась подтвердить то, что администрация Байдена готовится вскоре ввести масштабные торговые ограничения против главного экономического конкурента США.
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Наряду с этим, министр повторила озвученный Байденом тезис, что США не намерены позволять КНР доминировать в стратегических областях, таких как производство полупроводников и экологически чистой энергии.
"Президент Байден, как и я, считает неприемлемым полную зависимость от Китая в этих областях, и он намерен гарантировать это (что США не будут зависеть от КНР - ред.), учитывая, что Китай играет не по правилам, субсидируя передовое производство в критически важных областях", - указала Йеллен.
Прогнозируемое повышение тарифов на электромобили и другую продукцию - одна из самых серьезных мер, которые, вероятно, будут приняты Байденом в экономической гонке с КНР.
 
ЭкономикаСШАКИТАЙ
 
 
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