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В НАТО назвали последствия ослабления поддержки Украины со стороны США - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В НАТО назвали последствия ослабления поддержки Украины со стороны США
В НАТО назвали последствия ослабления поддержки Украины со стороны США - 13.05.2024, ПРАЙМ
В НАТО назвали последствия ослабления поддержки Украины со стороны США
Европейские страны могут менее охотно помогать Украине, если Вашингтон ослабит свою поддержку. Таким мнением поделились бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:56+0300
2024-05-13T13:06+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Европейские страны могут менее охотно помогать Украине, если Вашингтон ослабит свою поддержку. Таким мнением поделились бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу и экс-чиновники из совета по нацбезопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк в журнале Foreign Affairs."Если США при Трампе ослабят или прекратят обязательства в области обороны в отношении Европы, европейские страны будут чувствовать себя более уязвимыми и, возможно, станут все менее охотно отправлять Украине свои собственные жизненно важные военные припасы", — отметили они.Они также предупредили, что Киев может быть вынужден согласиться на переговоры с Россией, если западная помощь будет сокращена. Все это может привести к потере военного преимущества перед Россией и осложнить сохранение единства в НАТО, а также увеличить риск конфликта с Россией.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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россия, украина, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
12:56 13.05.2024 (обновлено: 13:06 13.05.2024)
 
В НАТО назвали последствия ослабления поддержки Украины со стороны США

Экс-замгенсека НАТО: ЕС при ослаблении поддержки США будет менее охотно помогать Киеву

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Европейские страны могут менее охотно помогать Украине, если Вашингтон ослабит свою поддержку. Таким мнением поделились бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу и экс-чиновники из совета по нацбезопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк в журнале Foreign Affairs.
"Если США при Трампе ослабят или прекратят обязательства в области обороны в отношении Европы, европейские страны будут чувствовать себя более уязвимыми и, возможно, станут все менее охотно отправлять Украине свои собственные жизненно важные военные припасы", — отметили они.
Они также предупредили, что Киев может быть вынужден согласиться на переговоры с Россией, если западная помощь будет сокращена. Все это может привести к потере военного преимущества перед Россией и осложнить сохранение единства в НАТО, а также увеличить риск конфликта с Россией.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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