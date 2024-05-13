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В НАТО назвали последствия ослабления поддержки Украины со стороны США

В НАТО назвали последствия ослабления поддержки Украины со стороны США - 13.05.2024, ПРАЙМ

В НАТО назвали последствия ослабления поддержки Украины со стороны США

Европейские страны могут менее охотно помогать Украине, если Вашингтон ослабит свою поддержку. Таким мнением поделились бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T12:56+0300

2024-05-13T12:56+0300

2024-05-13T13:06+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Европейские страны могут менее охотно помогать Украине, если Вашингтон ослабит свою поддержку. Таким мнением поделились бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу и экс-чиновники из совета по нацбезопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк в журнале Foreign Affairs."Если США при Трампе ослабят или прекратят обязательства в области обороны в отношении Европы, европейские страны будут чувствовать себя более уязвимыми и, возможно, станут все менее охотно отправлять Украине свои собственные жизненно важные военные припасы", — отметили они.Они также предупредили, что Киев может быть вынужден согласиться на переговоры с Россией, если западная помощь будет сокращена. Все это может привести к потере военного преимущества перед Россией и осложнить сохранение единства в НАТО, а также увеличить риск конфликта с Россией.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.

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