https://1prime.ru/20240513/natsist-848095336.html

Канада отказала России в выдаче нациста Гунько и правовой помощи по делу

Канада отказала России в выдаче нациста Гунько и правовой помощи по делу - 13.05.2024, ПРАЙМ

Канада отказала России в выдаче нациста Гунько и правовой помощи по делу

Канада отказалась выдать Российской Федерации нациста Ярослава Гунько, обвиняемого в геноциде, и не желает оказывать России правовую помощь по этому уголовному... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T06:16+0300

2024-05-13T06:16+0300

2024-05-13T06:30+0300

политика

нацисты

выдача

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Канада отказалась выдать Российской Федерации нациста Ярослава Гунько, обвиняемого в геноциде, и не желает оказывать России правовую помощь по этому уголовному делу. Об этом сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.По его словам, еще в 2019 году в рамках следствия по делу о реабилитации нацизма Россия направила в Министерство юстиции Канады запрос о правовой помощи для организации его допроса в качестве свидетеля. Но этот запрос остался без ответа. В прошлом году Генпрокуратура РФ направила в канадский минюст еще один запрос о правовой помощи, но уже в отношении Гунько по уголовному делу о геноциде. Этот запрос содержал ходатайство о предъявлении Гунько обвинения и его допросе в указанном статусе, рассказал генпрокурор.В ответ компетентные органы Канады заявили, что не могут оказать правовую помощь, потому что "запрос не соответствует требованиям Договора между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенного в 1997 году". Канадская сторона утверждает, что якобы "не представлены достаточные сведения, обосновывающие характер необходимой информации", отметил Краснов. "И тут нам есть что возразить, причем на основе норм права. В соответствии со статьёй 3 данного договора, основанием для отказа в предоставлении правовой помощи является возможность нанесения ущерба суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным государственным интересам запрашиваемой стороны в результате его исполнения. А какой ущерб Канаде может нанести привлечение к уголовной ответственности обвиняемого в геноциде, совершенном в 1944 году? Никакого", - добавил генпрокурор. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в канадском парламенте собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября 2023 года призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. При этом она назвала инцидент "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Впоследствии Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 27 сентября извинился за случившееся. В МИД России заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Генеральная прокуратура России направила в канадские компетентные органы запрос о выдаче нациста, однако власти Канады отказали, мотивируя свой отказ отсутствием двустороннего договора об экстрадиции, рассказал РИА Новости источник в МИД России. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240417/nazi-847451545.html

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нацисты, выдача