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Расходы бюджета на нацпроекты на 1 мая составили 37 процентов от плана - 13.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240513/natsproekty-848119964.html
Расходы бюджета на нацпроекты на 1 мая составили 37 процентов от плана
Расходы бюджета на нацпроекты на 1 мая составили 37 процентов от плана - 13.05.2024, ПРАЙМ
Расходы бюджета на нацпроекты на 1 мая составили 37 процентов от плана
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 мая 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 1,124 триллиона рублей, или на 37%... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T17:44+0300
2024-05-13T17:46+0300
экономика
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 мая 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 1,124 триллиона рублей, или на 37% от годового плана, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 мая 2024 года, составило 1 124,2 млрд рублей или 37,0% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении. На 1 мая лидерами по расходованию средств стали национальные проекты "Культура" (55,5%), "Наука и университеты" (48,4%), "Демография" (47,7%) и "Здравоохранение" (44,6%). За ними следуют нацпроекты "Производительность труда" (42,2%), "Туризм и индустрия гостеприимства" (34,5%), "Жилье и городская среда" (33%), "Безопасные качественные дороги" (31,6%), "Экология" (29,3%), "Образование" (29,2%) и "Цифровая экономика Российской Федерации" (29%). Нацпроектами с наименьшим расходованием средств оказались - "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (22,8%), "Международная кооперация и экспорт" (19,6%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (17,1%) и "Беспилотные авиационные системы" (15,6%).
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государственный бюджет
Экономика, государственный бюджет
17:44 13.05.2024 (обновлено: 17:46 13.05.2024)
 
Расходы бюджета на нацпроекты на 1 мая составили 37 процентов от плана

Минфин: расходы бюджета на нацпроекты на 1 мая исполнены на 1,124 трлн рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 мая 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 1,124 триллиона рублей, или на 37% от годового плана, сообщается на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 мая 2024 года, составило 1 124,2 млрд рублей или 37,0% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.
На 1 мая лидерами по расходованию средств стали национальные проекты "Культура" (55,5%), "Наука и университеты" (48,4%), "Демография" (47,7%) и "Здравоохранение" (44,6%).
За ними следуют нацпроекты "Производительность труда" (42,2%), "Туризм и индустрия гостеприимства" (34,5%), "Жилье и городская среда" (33%), "Безопасные качественные дороги" (31,6%), "Экология" (29,3%), "Образование" (29,2%) и "Цифровая экономика Российской Федерации" (29%).
Нацпроектами с наименьшим расходованием средств оказались - "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (22,8%), "Международная кооперация и экспорт" (19,6%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (17,1%) и "Беспилотные авиационные системы" (15,6%).
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