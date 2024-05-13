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Экономист назвал последствия отмены НДФЛ для малоимущих россиян

Экономист назвал последствия отмены НДФЛ для малоимущих россиян - 13.05.2024, ПРАЙМ

Экономист назвал последствия отмены НДФЛ для малоимущих россиян

Отмена НДФЛ для малообеспеченных россиян принесет больше вреда, чем пользы, пишет издание "Газета.ru" со ссылкой на заслуженного экономиста России Юрий... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T11:23+0300

2024-05-13T11:23+0300

2024-05-13T11:23+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Отмена НДФЛ для малообеспеченных россиян принесет больше вреда, чем пользы, пишет издание "Газета.ru" со ссылкой на заслуженного экономиста России Юрий Твердохлеба.Ранее издание РБК со ссылкой на Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями (РСПП) и правительством сообщило, что в России предложили освободить граждан с низкими доходами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если подобные действия будут предприняты, то у определенной части наших граждан сразу же возникнет достаточно много соблазнов перейти в категорию малообеспеченных. И я предполагаю, что это может как раз увеличить объем так называемых серых зарплат и прочего", — сказал он.В Генеральном соглашении на 2024-2026 годы предусмотрено установление минимального необлагаемого налогом уровня дохода. Однако эксперт предполагает, что России не следует менять систему налогообложения и вводить прогрессивную шкалу. Он утверждает, что налоговый размер должен быть единым для всех граждан, а люди с низкими доходами должны получать дополнительную поддержку и субсидии.Отмена НДФЛ для определенной части населения приведет к поиску новых источников пополнения бюджета и повышению налогов для других граждан, заключил экономист.

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